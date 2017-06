Para el Colegio de Abogados, la gran litigiosidad se debe a la informalidad laboral

ANTE LAS ACUSACIONES DE “MAFIA DEL JUICIO”

Noticias Relacionadas Más de 1000 causas por año

Las declaraciones del presidente Mauricio Macri en relación a la existencia de una “mafia de los juicios laborales” que desalienta a los empresarios a contratar personal generaron una fuerte reacción de los abogados en todo el país.

La polémica, como se recordará, se disparó a principios de la semana pasada cuando el presidente Macri llamó a enfrentar “comportamientos mafiosos”, de “un “grupo de estudios y jueces laboralistas” dedicados a la llamada “industria del juicio”.

El primero en responder fue el Colegio de Abogados a nivel provincial, que nuclea a más de 40 mil profesionales bonaerenses, el cual hizo público un duro comunicado que responde las acusaciones presidenciales atribuyendo la mayor litigiosidad al alto nivel de precarización laboral.

Pero también desde el Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Junín se afirmó que se debe a la alta informalidad que hay en el ámbito laboral. “De los colegios rechazamos estas afirmaciones del Presidente y apuntamos a que la dirigencia política y los gobiernos reformen otras cuestiones de la normativa laboral que permita que no haya incumplimiento de la ley”, indicó su presidente, Lisandro Benito.



En ese sentido, Benito comentó que “la alta cantidad de juicios laborales no se debe a la responsabilidad de los abogados, ya que para que exista un juicio tiene que haber previamente algún derecho vulnerado, y en ese caso hay que preguntarse por qué existe eso en materia laboral”.

Con relación a los juicios por despidos, Benito afirmó que “hay un alto índice de informalidad en el trabajo que tiene que ver con deficiencia en la registración donde hay empleo en negro, no se liquidan las horas extras ni las categorías que corresponden”.

Además, continuó diciendo que “existe la paradoja de que un mismo convenio colectivo de trabajo es aplicable a un trabajador de una gran empresa o de una Pyme. Esas son las inconsistencias que tiene la ley que hace que los empleadores no puedan integrar o registrar debidamente las relaciones del trabajo y, luego, suceden los juicios”.

“Creemos que de ninguna manera el costo laboral está en los juicios laborales sino en la altísima carga tributaria que hace que un empleador termine no tomando al trabajador de forma regular”, expresó.

“En el caso de los accidentes de trabajo es porque hace años hay una falla en el sistema en la prevención de seguridad e higiene en el área laboral. Ha habido parches con una ley de trabajo dictada durante el menemismo que ha tenido un record de declaración de inconstitucionalidad perjudicando no solo a los trabajadores sino a las Pymes”, afirmó.

“Existe la paradoja de que un mismo convenio colectivo de trabajo es aplicable a un trabajador de una gran empresa o de una Pyme”.

Un solo Tribunal de Trabajo

Las causas en la Justicia laboral de Junín se acumulan y demoran unos cuatro años en resolverse, tal como indicó Democracia en un artículo publicado en su edición del 10 de septiembre del año pasado. Ello se debe, según explicaron abogados dedicados al tema en la mencionada nota, al exponencial aumento en la cantidad de causas laborales que ingresan por Mesa de Entrada, la insuficiencia del personal y la falta de reemplazo para la jueza Susana Beatriz Saldías, jubilada en octubre de 2015.



Tales inconvenientes aún perduran. “La estructura de la provincia de Buenos Aires es de un tribunal de instancia única por lo que estamos trabajando en una comisión reformadora desde el Colegio de Abogados de la provincia donde queremos generar que haya juzgados unipersonales con instancia de cámara”, explicó Benito.

“Hoy en Junín estamos resentidos porque tenemos un solo tribunal que funciona sin un juez que está en proceso de selección. La jueza Saldías se jubiló y todavía está pendiente la designación del reemplazante que genera una demora importante porque hay menos jueces”, subrayó.