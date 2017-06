Avanzan con el recambio de luminarias

EN EL CENTRO Y EN EL BARRIO 9 DE JULIO

El intendente de Junín, Pablo Petrecca, recorrió algunas de las calles en las que se colocaron luces LED y aseguró que los nuevos artefactos no sólo brindan mayor iluminación y seguridad, sino que además generan un importante ahorro energético.

El intendente de Junín, Pablo Petrecca, recorrió junto a parte de su equipo el barrio 9 de Julio y la zona céntrica de la ciudad, en donde ya comenzó a implementarse el plan de reconversión lumínica que incluirá, en este año, la colocación de más 1800 luces LED.

Durante la recorrida, el jefe comunal dialogó con los vecinos del sector, quienes coincidieron en ponderar los cambios generados por los nuevos artefactos, que permiten mejor visibilidad, mayor seguridad y un importante ahorro energético.

“Es una política de nuestra gestión modernizar todo el sistema de iluminación, con todo lo que eso implica. En esta zona, puntualmente, hemos hecho un recambio de luces LED y la respuesta que tuvimos es excelente. El vecino está muy contento, se siente mucho más tranquilo, seguro, y eso es una satisfacción enorme para nosotros”, afirmó Petrecca.

“Este era un reclamo de los fomentistas y de los vecinos en general, que hoy están muy contentos. Y eso nos motiva a seguir trabajando en esta línea”, agregó.

Por otro lado, el intendente recordó que, además de la colocación de luces LED en distintos sectores de la ciudad, se cambiarán más de 2200 luces colgantes por columnas, lo que también mejorará significativamente el sistema de iluminación de los barrios y el Partido de Junín.

Por su parte, el subsecretario de Modernización del Gobierno de Junín, Maximiliano Steffan, expresó: “Una de las ventajas que tienen las luces LED respecto de las tradicionales es que permiten un ahorro energético importantísimo. Además, son más fáciles de colocar y de sacar y tienen una vida útil mucho mayor”.

“También tienen la virtud de que se pueden telegestionar, es decir que las podemos gestionar de manera remota. Desde una computadora podemos saber si están prendidas o apagadas o podemos bajar la intensidad cuando no se requiere tanta iluminación”, agregó.

“Esta nueva tecnología representa un cambio importantísimo para la ciudad y este año llegaremos a más de 1838 luces, lo cual es un gran desafío”, finalizó.

“Nos sentimos más seguros”

Tras la visita del intendente, Doris Garrote, comerciante de la zona, afirmó: “He notado mucho el cambio, porque esto era una boca de lobo, todo muy oscuro. Ahora trabajo más tranquila, las luces me dan más seguridad”.

Horacio Becerra, vecino de calle XX de Septiembre, dijo: “Estas luces iluminan el doble. El cambio es notorio, ahora se ve perfecto, así que ojalá lo puedan llevar a otras calles”.

En tanto, Norma Valles indicó: “El tema de las luminarias me puso muy contenta. Realmente la cuadra cambió muchísimo, porque era muy oscura. Hoy las luces me dan mucha más seguridad, es casi de día”.

Finalmente, Julio Alario manifestó: “Las luces son fabulosas, cambiaron mucho el barrio. Ahora hasta puedo dejar afuera el auto. Además es muy bueno para el municipio, porque tengo entendido que lo que se gasta de luz es mucho menos, así que obviamente que nos conviene a todos”.