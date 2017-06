“Tata” Rodríguez: “Boca, para mí, es sagrado”

ESCRIBIÓ TRES TOMOS CON LA HISTORIA DE BOCA JUNIORS

En la familia de Hugo “Tata” Rodríguez eran casi todos hinchas de River. Cuando todavía era muy chico, él se iba a la pieza de su tío Tito que, al igual que su abuela Mary, era un “bostero” fanático, y juntos –tío y sobrino– escuchaban por radio las transmisiones de los partidos de Boca.

Así fue como, de a poco, se apasionó con los colores azul y amarillo. “Un poco por llevar la contra”, dice ahora Hugo.

Lo cierto es que el amor hacia el Xeneize se fue haciendo cada vez más grande y eso derivó en una idea extraña y apasionante a la vez: la escritura de un libro que cuenta la historia de Boca desde sus inicios, en 1905, hasta su centenario, en 2005.

El libro se transformó en una obra de tres tomos, dos de los cuales ya fueron publicados y un tercero que espera poder editar el año próximo.

“Escribir la historia de Boca, me parecía imposible”.

Quién es el Tata

A Hugo Rodríguez todo el mundo lo conoce como el Tata.

Nacido en Junín, es el mayor de cuatro hermanos.

Hizo la primaria en la Escuela N°24, el secundario en el Comercial y siempre –hasta el día de hoy– vivió en el barrio El Picaflor.

De chico y adolescente supo jugar al fútbol y se destacó como marcador lateral derecho en el Club Independiente de nuestra ciudad.

Cuando terminó la escuela quiso probar con la carrera de Ciencias Económicas en La Plata, luego intentó hacer el profesorado en Junín, aunque por diferentes razones no pudo completar esos estudios.

Se dedicó, entonces, a trabajar como gestor administrativo, primero junto a su padre, que es martillero, y luego con su hermano. Actividad que sigue desempeñando en la actualidad.

“El objetivo fue completar la historia del club, de 1905 a 2005”.

Un libro

La idea de hacer un libro le surgió hace más de dos décadas, cuando un amigo de su padre le llevó una colección sobre Turismo Carretera que había salido en La Nación y al Tata le encantó. “Eso me dio la idea de hacer algo similar con la historia de Boca, pero en ese entonces era una quimera para mí, me parecía imposible”, recuerda.

No obstante, se animó a empezar. La idea original fue la de hacer una suerte de enciclopedia que registre el paso de todos los jugadores que vistieron esa camiseta, “así hayan jugado un minuto”, y es lo que se terminó plasmando. Además, cuenta con los hechos más trascendentes de cada año.

“El objetivo –recuerda– era completar la historia del club, desde su fundación, en 1905, hasta su centenario, en 2005”.

Para ello sacó datos de diarios, de revistas El Gráfico –porque tiene todos los números desde 1963 hasta 1985–, de publicaciones partidarias de Boca, de la hemeroteca y también de Internet.

Además, el historiador Roberto Dimarco le ayudó a recolectar la información, clasificarla y trabajarla.

El volumen informativo que obtuvo en tantos años de trabajo fue tal, que se vio obligado a hacerlo en tres tomos: el primero desde 1905 hasta 1959, el segundo desde 1960 hasta 1981, cuando llegó Diego Maradona al club, y el tercer tomo –aún inédito– de 1982 hasta 2005. Este último volumen ya lo tiene escrito y espera poder editarlo el año próximo.

“El problema es que muchas veces las fuentes contrastan y es difícil llegar a los datos y las informaciones correctas”, dice.

El primer tomo lo publicó en 2011 y el segundo en 2017. “Yo vi muchos libros de Boca –agrega– y ninguno trata con tanto detalle a cada uno de los jugadores que vistieron esta camiseta”.

El título del libro “ABXeneize” tiene que ver con que trata de ser “el ABC” de la historia de Boca.

Además de estar en las librerías, su obra también está en la biblioteca del club Boca Juniors.

“Esto me apasiona, por eso estuve más de 20 años trabajando en este proyecto. Boca es una parte muy importante de mi vida. Para mí, es sagrado”.

El Tata y Boca

La relación del Tata con Boca es pasional, aunque tiene las dificultades propias de alguien del interior. “Voy a la cancha en partidos puntuales”, dice, para luego ampliar: “Estuve en la cancha el día del Boca Vélez en el que Antonio Roma batió el récord de minutos con la valla invicta que, hasta entonces, tenía Amadeo Carrizo. Fui a ver al equipo del Toto Lorenzo que salió dos veces campeón de América. Estuve en el partido por la Intercontinental contra el Borussia. Vi a Diego Maradona, en 1981. De todas formas, era otra cosa, más accesible”.

Entre los jugadores que vistieron la casaca azul y oro destaca a Ángel Clemente Rojas y, entre los técnicos, prefiere a Juan Carlos “Toto” Lorenzo.

Para Rodríguez, los días de partidos son muy particulares: “En casa todos saben que cuando juega Boca, yo lo veo. Si tengo una fiesta, miro el partido y voy más tarde. Una vez tenía un casamiento en Buenos Aires, no fui a la ceremonia religiosa y me quedé en un altillo escuchando un partido de Boca contra River, que era un amistoso de verano”.

El Tata y Boca son, en definitiva, inseparables: “Yo no disfruto los partidos, los sufro. Pero cuando gana, la alegría no me la quita nadie. Y la amargura cuando pierde, tampoco. A mí esto me apasiona, por eso estuve más de 20 años trabajando en este proyecto. Boca es una parte muy importante de mi vida, no lo puedo negar. Para mí, es sagrado”.