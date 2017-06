“Sería un orgullo ser parte de la lista”, dijo Fiorini, que suena para senador

RUMBO A LAS ELECCIONES

A escasos días del fin del plazo para la presentación de las listas de precandidatos ante las juntas electorales partidarias, el secretario de Gestión y Modernización de la Municipalidad de Junín, Juan Fiorini, reveló que el intendente Pablo Petrecca propuso su nombre a la mesa seccional de Cambiemos.

"Las candidaturas van a salir de la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, y de la mesa de trabajo sobre este tema. Faltan escasos días para cerrar las listas y el intendente Pablo Petrecca fue consultado e hizo una propuesta donde está mi nombre. Para mí sería un orgullo ser parte de la lista, pero será esa mesa de trabajo la que decida”, afirmó el cuñado del jefe comunal.

“Faltan algunos días para esa decisión. Estamos muy entusiasmados también con la gestión y con todo lo que viene en los próximos días. Hay muchas obras que están comenzando y otras que se están terminando. Vamos a mostrar todo lo que hicimos, vamos a mostrar valores como el de decir la verdad, que vamos por el camino correcto y que la gente pedía un cambio en la ciudad en la manera de gobernar, de administrar”, afirmó.

“Número y conjeturas se pueden hacer muchas y encuestas hay bastantes. Lo más importante para nosotros es tocar el timbre a la gente y conocer lo que siente, qué necesita, cómo nos percibe como gestión y qué cosas debemos seguir mejorando. Nosotros miramos toda la información que pueda surgir y luego tomamos lo que nos sirve para trabajar y mejorar. También hay mucho entusiasmo en Junín porque siempre estuvimos bien posicionados para la Gobernadora y el Presidente. Cuando tocamos el timbre la gente nos dice que vamos por el buen camino y que tiene esperanzas y expectativas de este cambio. Muchas cosas están a la vista y un caso testigo es el cuadrante noroeste. Habrá cambios reales; no gobernamos para los ricos, sino todo lo contrario. Estamos mejorando la calidad de vida de muchos vecinos, desde lo sanitario, la escrituración social. También es fundamental la obra de desagüe del sector norte de la ciudad, donde los vecinos vienen pidiendo esta obra desde hace más de 30 años. Esa es una obra que ya está comenzando y que se podrá ver al principio y luego no la veremos más porque está por debajo de la tierra. A más del 20% de los vecinos de Junín les vamos a solucionar el tema del agua cuando llueve. Era una obra millonaria, pero el Intendente hizo las gestiones y la obra llegó".

“Hay más de 300 proyectos en marcha”

“Hay más de 300 proyectos en marcha para todo el partido de Junín. Todavía queda mucho por hacer y este 2017 fue de logros y afirmación con todo lo que estamos haciendo en la ciudad. Hay obras que se ven y otras que no, como el basural, de más de $ 40 millones, y que va a cambiar Junín. Nos enfocamos en lo que se ve pero también en lo que no se ve. Las obras de agua y cloacas queremos tenerlas en un 100%, tal como lo dice el Intendente", señaló.

Luego agregó que "hay obras importantes como la repavimentación de Circunvalación, el cuadrante noroeste, el desagüe pluvial de la zona norte, de agua, de cloaca, de asfalto, de gas. Invito a los vecinos de Junín a que recorran los barrios San Jorge, Progreso, Municipal, el del frigorífico y vean cómo las cosas van cambiando. Desde que Pablo Petrecca y Laura Ricchini eran concejales se comenzó a trabajar ahí. Las necesidades son muchísimas pero hay que seguir trabajando para cambiar la realidad de los vecinos”.

“Quizás no se va a ver el cambio en el tránsito a corto plazo pero a largo plazo creemos que los colectivos van a ayudar a la ciudad.”

Transporte público

Fiorini afirmó que "el transporte público es un proyecto vigente y va a estar este año. Próximamente vamos a comenzar a ver algunos cambios en la infraestructura juninense que van a ser que pueda circular un colectivo por la ciudad. Este fue uno de los proyectos más importantes que presentamos junto con el basural y los demás proyectos grandes. Los mismos se van concretando y el del transporte público será uno más. Hay un gran trabajo detrás para que se pueda lograr. Quizás no se va a ver el cambio en el tránsito a corto plazo pero a largo plazo creemos que los colectivos van a ayudar a la ciudad. Tiene que ser sustentable en el tiempo y eso tiene que ser el requisito más importante y difícil de concretar. Por eso, tardó un poco más de lo deseado en lograrlo y se atrasó. Buscamos que la gente con el tiempo cambie sus hábitos y provocará que haya menos accidentes. Mientras tanto seguimos con la educación vial, porque lo estamos haciendo con los chicos que en un futuro van a manejar una moto o un auto. La educación es la clave de todo y hay un compromiso para cambiar realidades. Si bien es a largo plazo, no hay que dejarlo de hacer para alcanzar lo que nos proponemos. Es lo mismo con el medio ambiente o con los otros cambios que hay que seguir haciendo. Por ejemplo hay algunos que hacemos a corto plazo como la colocación de semáforos o reductores de velocidad. Hay muchas normas pero varias no se respetan. Vamos a seguir por este camino y ya tenemos otra tanda de reductores para instalar en la ciudad, luego los semáforos y las sendas peatonales que ya comenzó".