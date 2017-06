Pablo Petrecca visitó la Casa del Descanso "Divino niño Jesús"

FUNCIONA EN EL PREDIO DEL HOSPITAL

El intendente de Junín, Pablo Petrecca, visitó este martes la Casa del Descanso "Divino niño Jesús", que funciona en el predio del Hospital Interzonal Abraham Piñeyro y es administrado por la asociación cooperadora, presidida por Ana Bauman.

Durante la recorrida, el jefe comunal dialogó con las familiares de pacientes que se hospedan en el lugar, quienes coincidieron en ponderar la excelente atención recibida en el nosocomio.

“Es una alegría enorme haber estado presente y recorriendo el lugar. Conocemos su trabajo y les debíamos una visita. Ya hace tiempo que nos lo habían pedido y por cuestiones de agenda no habíamos podido venir.”, afirmó Petrecca.

“Hoy vinimos ver el trabajo excelente que realiza Ana con toda la comisión y no tengo más que palabras de agradecimiento por lo que realizan, más que nada por el amor que le dedican. Escuchar las historias de las chicas que están aquí, que son de otros lugares, decir que Ana es como su segunda mamá, nos llena de emoción”., expresó.

“Todas las chicas nos hablaron maravillas del Hospital, lo cual también nos llena de mucho orgullo”, finalizó.

Por su parte, Bauman manifestó: “He tenido chicas de 14 años y quedan acá a cargo nuestro o a veces, cuando son muy chicas , vienen las mamás. Acá hay que estar todo el día, porque ha pasado que las chicas tienen a los nenitos graves en Neo y están solas, así que nosotros las contenemos”.

“La gente que viene acá, que es toda gente de afuera, está muy agradecida con el hospital: con los médicos, con la parte de Neo, con pediatría o con la parte de adultos. La gente que viene está toda en situación límite, porque son todas las terapias del Hospital. Pero esto es lindo, a mi me encanta”, agregó.

Finalmente, la directora del Hospital, Alicia Ramallo, indicó: “Agradecer siempre a Ana, porque además de dar contención, las hace sentir como en familia y justamente en situaciones límites como las que está pasando, es muy importante”.

“También agradecida con el intendente, porque siempre se está interiorizando de todo lo que hacemos, nos presta el oído para los problemas que van surgiendo en el hospital y siempre está colaborando”, concluyó.