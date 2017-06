Comienza la segunda semana del Cartonazo, con un pozo de $ 10 mil

ENTRETENIMIENTO AUSPICIADO POR DINERAR, EL TRIÁNGULO, JUAN CONSTRUYE Y PRONTO PAGO

Hoy comienza la segunda semana del exitoso Cartonazo, el entretenimiento del diario Democracia que permite ganar miles de pesos en efectivo gracias al auspicio de Dinerar, El Triángulo, Juan Construye y Pronto Pago.

El sistema parar participar es muy fácil. Los lectores de Democracia recibirán con las ediciones del sábado y del domingo un cartón con una serie de números únicos impresos sobre el mismo cartón, que es entregado por separado del diario. Es decir, con su ejemplar, el lector deberá recibir también un cartón, el cual tiene una vigencia de una semana que se identifica con un número de orden: semana 1, semana 2 y así consecutivamente.

En las ediciones de los lunes, martes y miércoles de Democracia, se publicará una serie de números (entre el 00 y el 89) hasta completar un total de 50, distribuidos de la siguiente manera: 16 números el lunes, 17 el martes y 17 el miércoles. Estarán publicados, en principio, en la contratapa del diario para facilitar el control por parte de los lectores.

Para saber si ganaron, los lectores deberán comparar los números publicados tales días de semana con los cartones que ya recibieron con los ejemplares del sábado y domingo. Si en el curso de la semana se logran reunir las 15 coincidencias, tendrán un cartón lleno y habrán ganado el pozo semanal.

El pozo es de 10 mil pesos semanales en efectivo y se acumula semana a semana hasta que salga. O sea que, en caso de estar vacante una semana, el premio de la semana siguiente será 20 mil pesos; y subirá progresivamente cada semana que no haya ganador.

Si hay un solo ganador, el pozo será entregado al poseedor del cartón lleno. Y, si hay más de un ganador, el premio se repartirá entre todos ellos en partes iguales.

Cabe también aclarar que cada cartón que se entrega con la edición de los sábados y domingos está identificado con un número único (código) y en él se consigna la semana a la que corresponde. También tiene impreso un código de seguridad a los efectos de evitar adulteraciones.

Cómo reclamar el premio

El lector que tenga un cartón con 15 aciertos hizo cartón lleno y, para reclamar el premio semanal, deberá presentarse en Rivadavia 436 o llamar al (236) 4432955 o (236) 4444408, el mismo miércoles de la semana de la promoción, de 10 a 12.30 o de 17 a 20.

Es importante resaltar que, por tratarse de un premio semanal, el plazo de esta semana es indefectiblemente hasta el miércoles 21 del corriente a las 20 y quien no se presente antes de ese vencimiento, no podrá reclamar el premio.