Proyecto para emprendedores tecnológicos

SECRETARÍA DE PRODUCCIÓN

La inscripción está abierta hasta el 16 de julio y se puede consultar más sobre esta temática en junin.gob.ar/junin-emprende/

El subsecretario de Producción, Daniel Coria, sostuvo que "estamos recibiendo proyectos enfocados a la tecnología para elegirlos luego y que ocupen los espacios que estamos equipando para que puedan trabajar. Esto es parte del convenio que firmamos con Telefónica y estamos muy expectantes para recibir los proyectos y comenzar, para que los emprendedores tecnológicos tengan su espacio donde hacer sus proyectos y luego poder entrar en la plataforma global de Telefónica de financiamiento".

Para finalizar, indicó que "los proyectos que no sean seleccionados van a estar trabajando con el club de emprendedores, ya que estamos trabajando en forma paralela. También van a estar compartiendo este espacio junto a Crowdworking. Queremos que se sumen y queda un mes para anotarse y la idea es fomentar todo tipo de emprendedores tecnológicos. Les pedimos que se acerquen a la secretaría, ya que hay un espacio importante de profesionales para apoyar a los emprendedores".

Franco Castellazzi, director de Crowdworking, dijo que "es un programa de la plataforma Open Future de Telefónica y busca crear un espacio colaborativo de trabajo en equipo sobre los emprendedores de base tecnológica. El espacio busca proyectar, detectar y promover lo que son este tipo de emprendimientos para insertar en la industria. Queremos acompañar a los emprendedores desde sus primeros pasos, ya sea con proyectos de nivel idea o que estén encaminados. Dentro de esta plataforma, el 16 de julio se va a cerrar la convocatoria y las bases se pueden ver en la página de Junín Emprende".

"Los proyectos deben tener base tecnológica, ya sea parte informática, software o ingeniería y que sean aplicables y agreguen valor a la industria. En cuanto a los criterios de selección, se va a hacer una inicial, que no será presencial por parte de los que se inscriban. Luego se hará una selección presencial con jurado integrado por la Secretaría de Producción y empresarios del sector agro industrial. En esa selección final se van a obtener quienes van a participar de este concurso. Esto será un seguimiento, ya que no hay ningún tipo de competencia, sino que busca que colaboren mutuamente. Queremos potenciar todos estos proyectos. En ese mismo portal es donde vamos a estar contestando cualquier tipo de consultas y si no acercarse a la secretaría de Producción. En las bases y condiciones figura todo lo que hay que saber sobre este proyecto", sostuvo Castellazzi.