La actual comisión directiva de la sociedad de fomento se puso como sus próximos objetivos arreglar los sanitarios e instalar un sistema de calefacción, de manera de ofrecer un mejor servicio a quienes alquilan el salón para eventos. “Viene el invierno el reclamo es que no hay calefacción acá”, explica la presidenta de la sociedad de fomento, Nancy Priano.

Por tal motivo, el martes 20 de junio se llevará a cabo una pollada para recaudar fondo con esa finalidad. La venta va a ser por encargue.

“Con lo que juntemos, vamos a empezar a comprar las cañerías, y la mano de obra de la colocación de los sanitarios la vamos a hacer nosotros”, señala Priano.

Además, se podrían incluir cursos, talleres y –sobre todo– apoyo escolar, que son las actividades que más se necesitan y hoy no se pueden brindar por no tener un salón calefaccionado.