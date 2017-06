Capilla de Loreto: Quieren seguir sumando servicios

HAY EXPECTATIVA POR LA OBRA DEL DESAGÜE NORTE

Noticias Relacionadas Sociedad de fomento

Capilla de Loreto es uno de los barrios más grandes y más poblados de Junín. Ubicado al noreste de la ciudad, en los últimos años incrementó notablemente el número de pobladores, sobre todo a partir de la instalación de programas de viviendas sociales, como los del Plan Federal y el llamado Barrio Solidaridad, entre otros.

En el último tiempo, la confirmación de la obra del desagüe norte –un proyecto de gran envergadura que podría dar solución a los problemas de anegamiento de este y otros barrios de Junín– llenó de esperanza a los vecinos del lugar.

No obstante, el crecimiento del barrio genera un incremento en las demandas de los lugareños, algunas de las cuales se van cumpliendo y otras están aún pendientes.

Infraestructura

Alrededor del 90% del vecindario cuenta con agua corriente y cloacas, mientras que en todas sus cuadras hay alumbrado público.

En tanto, uno de los servicios que más demandan los vecinos es el del gas natural. Por eso la presidenta de la sociedad de fomento, Nancy Priano, preguntó a las autoridades “si se iban a respetar las carpetas” que ya armaron y presentaron muchos vecinos años atrás, con todas las planillas, y la respuesta fue afirmativa: “Se está anunciando que hay nuevas conexiones, así que en los próximos días vamos a ver qué posibilidades concretas tenemos de que se extienda el servicio en esta zona”.

En cuanto al alumbrado público, la dirigente barrial señala que “faltaría que nos den respuestas a las luminarias colgantes, porque pasan los camiones y se las llevan puestas”. En alguna cuadra de Loreto se reemplazaron “por otras que instalan en los postes de la luz que están en las veredas”. Inclusive, “la gente que está contenta porque esas luces alumbran más”, por lo que esperan que se extienda a otros sectores.

Por otra parte, los lugareños se ilusionan con algunos anuncios de obras de pavimento, cordón cuneta y mejorado. “Hay calles de este barrio que se están preparando para el asfalto y otras para el cordón cuneta y la base estabilizada”, comenta Priano, y agrega: “Es importante que tenemos respuestas ante los pedidos que hacemos, hay contacto directo con la municipalidad y las máquinas pasan por las calles que están estropeadas o muy rotas. Otros años no pasaba esto, pero ahora sí nos escuchan”.

En los horarios que la gente sale a trabajar y en los que regresa, pedimos un patrullero sobre la calle Suiza, en las inmediaciones del Plan Federal. Nancy Priano, Pta. Sociedad de Fomento.

Seguridad y tránsito

Una de las principales preocupaciones de los residentes de Capilla de Loreto pasa por la inseguridad. “Lo que plantean los vecinos es el temor –explica Priano–, porque hay negocios que cierran a la diez de la noche, también hay gente que sale muy temprano a trabajar, ahora tenemos la avenida Alvear toda asfaltada y hay temor de que sea una vía de escape perfecta”.

Además, la presidenta de la sociedad de fomento reitera un reclamo que ya hizo en otras oportunidades: “Volvemos a pedir que, en los horarios que la gente sale a trabajar y en los que regresan, pongan un patrullero sobre la calle Suiza, en las inmediaciones del Plan Federal. Porque, aunque no se hacen las denuncias, uno se entera de que han robado celulares, zapatillas, carteras o han amenazado a gente, entonces queremos tener una presencia permanente en la zona”.

La dirigente barrial reconoce que se ven patrullajes en el sector, aunque no parece suficiente. “Una vez que pasó el móvil, ‘cuando el gato no está salen los ratones’”, grafica.

Finalmente, en referencia al tránsito, considera que la pavimentación de la avenida Alvear resultó, en cierta medida, perjudicial, “porque la gente no respeta nada”.

Por tal motivo, el viernes 23 de junio a las 20.30 en la sede de la sociedad de fomento habrá una reunión abierta para todos los vecinos de este barrio y de Villa Talleres, lindero para abordar esta problemática con las autoridades de la Agencia Municipal de Seguridad Vial. “Queremos ver si, entre todos, podemos poner un poco de orden al tránsito”, concluye Priano.