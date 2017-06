Arreglan caminos rurales y limpian canales en Junín

CONSECUENCIAS DEL EXCESO HÍDRICO

El subsecretario de Obras Públicas, Marcelo Balestrasse, sostuvo que "estamos trabajando en forma conjunta con la comisión de caminos rurales donde nos traen los principales problemas que tienen y nosotros los resolvemos. Hay muchos problemas de encharcamientos por la gran cantidad de agua que cayó hace algunos meses atrás y por un deterioro de los caminos. La lluvia de abril último, destruyó el trabajo que habíamos hecho durante el año pasado. Este año, el Intendente nos pidió que nos juntemos con los productores rurales para trabajar en conjunto y así lo estamos haciendo".

Además, agregó que "hoy como prioridad tenemos la de sacar el agua de los caminos. También limpiamos los canales y contamos con tres retroexcavadoras y cuatro retropalas para esta tarea. Hay que sacar el agua de los bajos y además estamos cambiando alcantarillas y colocando tuberías. Tenemos zonas altas que están complicadas por la gran cantidad de agua que cayó. También estamos reparando los caminos pero esta tarea la hacemos luego de que le agua baje. Hay mucha humedad en los mismos y el trabajo hay que hacerlo cuando esté seco. Hay 6 motoniveladoras trabajando en los caminos para dejarlos en condiciones".

"Es un trabajo que no va a parar y la idea es poder reconstruir de acá a fin de año la mayor cantidad de caminos. Primero vamos a abordar los caminos que no fueron afectados por el agua y cuando el agua comience a bajar, trabajaremos sobre los mismos. También quiero mencionar a los productores agropecuarios que ponen sus tractores para hacer algunos trabajos. Además, hay vecinos que abren sus campos para que puedan pasar los productores ya que hay caminos que están cortados y no tienen forma de llegar a otro lugar. Esto se da más en la zona cercana a Mar Chiquita y Gómez. Y cuando baje el agua en estos lugares, vamos a altear los caminos para ver como los volvemos a hacer transitables", dijo Balestrasse.