Piden al municipio que pague las pensiones dadas de baja

CONSEJO DELIBERANTE

El bloque de concejales del FPV presentará un proyecto de ordenanza para que el Municipio se haga cargo de palear la difícil situación que atraviesan las más de 300 familias juninenses a las cuales se les ha dado de baja su pensión sin previo aviso, hasta tanto se resuelva definitivamente su situación.

La iniciativa, que será tratada en la próxima sesión del miércoles 21, tiene por objetivo que el Departamento Ejecutivo arbitre los medios económicos para que la totalidad de los vecinos afectados por las bajas y suspensiones de pensiones no contributivas, accedan a una remuneración acorde a la retirada hasta tanto se resuelvan las revisiones administrativas y expedientes judiciales en forma definitiva para cada caso.

Solamente en el 2017 ya han sido dadas de baja por el Gobierno Nacional y sin previo aviso, más de 83.000 pensiones no contributivas a personas con discapacidad o madres de 7 o más hijos.

Desde el FpV sostienen que “primó un criterio insensible sobre la aplicación del Decreto 432/1997, que reglamenta el artículo 9 de la ley 13.478 de la Convención de los Derechos de Personas con Discapacidad, que se utilizó para justificar la baja y suspensión de pensiones no contributivas por discapacidad”.