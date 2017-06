Evacúan dudas respecto a las pensiones por invalidez

TERCERA EDAD

El coordinador del los centros de referencia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Juan Carlos Tolosa Rossini, y la directora del área para personas con discapacidad del Gobierno de Junín, hicieron referencia a la decisión del gobierno nacional respecto de las pensiones por invalidez.

Sobre esta cuestión, Juan Carlos Tolossa Rossini, sostuvo que "es un tema que ha tomado notoriedad en estos días, y lo primero que quiero dejar es un mensaje de tranquilidad, porque lo único que ha decidido hacer el Gobierno Nacional es un entrecruzamiento de datos, para cumplir con la ley sancionada en el año 1948, con un decreto reglamentario del año 1997, y lo que se busca, como Estado serio y responsable es aplicación de la ley".

"Las pensiones no contributivas pueden ser por invalidez, para madres de 7 o más hijos o por vejez y lo que hay que decir es que este gobierno no ha inventado nada de esto ni aumentado los requisitos, es la misma ley de siempre, es más, la única modificación realizada por este gobierno es que antes las pensiones por vejez se obtenían a los 70 años y ahora, a través de la asignación universal para adultos mayores, se bajó la edad a 65 años para aquellas personas que tienen amparo. Con lo cual, los beneficios de asistencia y derechos han evolucionado y mejorado", agregó.

Tolosa Rossini, resaltó que "hay que dejar un mensaje de tranquilidad, solo se está aplicando la ley y aquella persona que cumpla con los requisitos seguirá siendo beneficiaria de estas pensiones. Altas y bajas se dan siempre, y reitero, toda persona que cumpla con los requisitos, seguirá comprendida en este beneficio, y aquella persona que por error haya quedado excluida, deberá acercarse a la oficina local de atención para tramitar su rehabilitación correspondiente".

Para finalizar, el funcionario remarcó: "Queremos un Estado donde se cumpla ley, por eso nadie, ningún vecino quedará desamparado, a quien necesite y le corresponda, el beneficio lo va a tener".

Por su parte, la doctora Karina Sánchez, indicó: "No estamos preocupados debido a que no han cambiado los requisitos para acceder a estas pensiones", y remarcó que "para recibir la pensión por discapacidad no solo se tiene en cuenta el grado de discapacidad, sino también los ingresos del grupo familiar. A veces esto genera confusión, porque no toda persona con discapacidad tiene derecho a la pensión, sí de muchos otros derechos, pero para el de la pensión, tanto nacional como provincial, lo que se mide son los ingresos de la persona y del grupo familiar además del porcentaje de discapacidad".

"En este entrecruzamiento de datos y control que se hace desde el Estado, no hay nada nuevo, siempre se hizo y siempre se producen bajas, porque no se cumple con los requisitos", señaló Sánchez, quien para finalizar, aseguró que "desde el municipio, más precisamente desde nuestra área, acompañaremos y orientaremos a todos los vecinos, les explicaremos si les corresponde o no cobrar esta pensión. Esto es parte de la transparencia que quiere dar el gobierno nacional al uso de los recursos públicos".