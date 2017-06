“El peronismo está con Cristina”, dijo Traverso y cruzó duro al randazzismo

RUMBO A LAS ELECCIONES

El concejal juninense y armador político en la Cuarta Sección electoral del espacio de la ex presidenta consideró ayer -en diálogo con Democracia- que “las PASO iban a significar un desgaste innecesario” y que “iba a haber mucha trampa”.

El concejal juninense y armador político en la Cuarta Sección electoral del espacio de Cristina Fernández de Kirchner, Gustavo Traverso, afirmó ayer en diálogo con Democracia que “Cristina es candidata; las PASO iban a significar un desgaste innecesario, donde iba a haber mucha trampa. La discusión nuestra es con Macri, se lo explicamos a los dirigentes de Randazzo y no lo quisieron entender”.

“El peronismo quedó demostrado que está con Cristina”, dijo. “El randazzismo es un espacio sin poder territorial y el PJ es un sello, lo importante es el peronismo, que está con Cristina”, afirmó, y reconoció que esta división “no le hace bien” al espacio.

“La interna iba a inflarle un número a Randazzo, operada por Cambiemos, por los grupos de poder, no tenemos ningún problema en competir, pero que vayan solos”, señaló, y no descartó la posibilidad de alcanzar un acuerdo de unidad.

Críticas del randazzismo

Tras conocerse la decisión del kirchnerismo de no darle interna a Florencio Randazzo, aunque lo deja presentarse por el PJ, el titular de ATSA Filial Junín, Héctor Azil, que integra el randazzismo local, opinó que “le facilita la elección a Cambiemos”.

“Las PASO no son una interna y hubiesen servido para agrandar la base”, afirmó el gremialista. “Esto es gravísimo porque el kirchnerismo está dejando afuera al peronismo a favor de partidos menores”, cuestionó.

¿Romero al frente del PJ?

En este escenario, en el otro espacio randazzista de la ciudad, el que responde al diputado nacional y vicepresidente del PJ, Oscar Romero, no descartaban ayer que el legislador juninense pudiese asumir la presidencia del PJ, ya que actualmente es el segundo en la línea sucesoria, detrás de Fernando Espinoza. Fuentes cercanas al diputado de extracción sindical aseguraron a este diario que “está convencido de que el peronismo necesita una reconstrucción y en este sentido, esta división puede ser un primer paso”.