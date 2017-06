El municipio asegura que lleva asistencia “alimentaria permanente a 1000 familias”

DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACIÓN

La secretaria de Desarrollo Social y Educación de la Municipalidad de Junín, Marisa Ferrari, realizó un balance del trabajo que llevan adelante desde esta área y afirmó que "hay un trabajo diario de cercanía con el vecino y de promoción y ejercicio de los derechos".

En este sentido, la funcionaria afirmó: “El eje que atraviesan todas nuestras acciones son los programas de fortalecimiento familiar. Desde la asistencia directa, que es la ayuda alimentaria, hasta programas de talleres para padres, siempre el eje es fortalecer a las familias para el ejercicio de sus roles en la crianza. Esto es lo que siempre hablamos con el intendente Pablo Petrecca, es a lo que tenemos que apuntar, por eso se decidió que, a partir de este año, pasemos a ser la secretaría de desarrollo social y educación".

"Esto, porque desde educación tendremos los recursos y los instrumentos y la manera de generar aprendizajes formales, incorporando cada vez más a padres jóvenes, niños y adolescentes al sistema educativo formal, pero también a aquellos programas donde podemos generar espacios de aprendizajes desde los social", agregó.

Asistencia y hábitat, dos ejes centrales

Sobre cómo hacer para alcanzar el fortalecimiento de la familias, Ferrari dijo: "Tenemos dos grandes grupos de programas: uno incluye los programas que llamamos de asistencia cotidiana, y los otros, los de mejoramiento del hábitat".

Sobre los de asistencia a la vida cotidiana, la funcionaria explicó que van "desde la asistencia alimentaria permanente y sostenida a prácticamente 1000 familias, con un sistema de entrega que llega a través de distintas instituciones, como Cáritas o sociedades de fomento, algo que nos brinda cercanía con los vecinos".

"Otro programa que se empezó a implementar con nuestra gestión, que antes no ocurría, ya sea porque no se había gestionado o porque no se lo había asignado o por las dos cosas, es el Programa Más Vida, que consiste en una asistencia económica para que aquellos que están criando a sus hijos tengan la opción de elegir cómo y qué cosas comprar para sostener esa crianza, está destinado a mamás con hijos que van desde 0 a 6 años", detalló.

Otro programa detallado por Marisa Ferrari es el "impulsado por la gobernadora María Eugenia Vidal, denominado ‘Un vaso de leche por día’, que significa entregar a cada familia que tiene nenes de entre 2 a 6 años, un kilo de leche en polvo por cada nene del grupo familiar. De 0 a 2 años la cobertura se hace desde el área de salud y de 2 a 6 a través de este programa".

La funcionaria explicó que "en todos los programas está el corte a los 6 años, esto es porque a partir de los 6 años empieza el Programa del Servicio Alimentario Escolar, donde todos los niños escolarizados son beneficiarios de este programa que, vale recordar, tras un esfuerzo muy grande de la Provincia, se duplicó el presupuesto buscando también calidad nutricional, que los chicos reciban y se aseguren un piso nutricional con lo que comen en este servicio".

"Hay también muchos otros programas, los cuales continuamente se los va perfeccionando, reforzando sobre todo la manera, el cómo y el para quién, como son los programas de entrega de garrafas, de ropa de cama, de colchones, mejorando la calidad de los productos y la asistencia de materiales para que aquellas familias que lo necesiten, puedan hacer mejoras en sus hogares", sostuvo.

Por último, la titular de la cartera municipal mencionó que "otra acción implementada por este gobierno, y que nos parece muy valiosa, es lo que llamamos la entrega de kits o sets de elementos de limpieza para el hogar y de aseo personal, que lo reciben aquellas familias que reciben la asistencia alimentaria".

Formación y capacitación para el desarrollo

"Esta asistencia es el piso, lo básico", dijo Ferrari, quien aclaró que "todo apunta al desarrollo de las familias, a través de la promoción y el ejercicio de sus derechos, entonces ahí trabajamos en todos los barrios o sectores de la ciudad, a través de actividades para todos los miembros del grupo familiar, como ocurre en la zona del cuadrante noroeste o en el Centro Integrador Comunitario, de Alvear y Alberti, con actividades que van desde lo recreativo, capacitación para el empleo, apoyo en lo educativo, prevención de la violencia y atención y cuidado de la salud".

"La idea es trabajar en cercanía con los vecinos y de manera integrada con todas las áreas del municipio. Estamos haciendo un fuerte trabajo en infancia, adultos mayores, le estamos dando mucha importancia a las personas con discapacidad, apuntando a tener presencia en todos los sectores de la ciudad, buscando acompañar en la formación y capacitación para el desarrollo de los vecinos", cerró la funcionaria.