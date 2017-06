Complicaciones con los alquileres

En diálogo con Democracia, la secretaria de Desarrollo Social y Educación del municipio, Marisa Ferrari, afirmó que la demanda de asistencia a familias juninenses se “amesetó” en los últimos meses, aunque la caída en sectores informales de la economía, como las changas, provocó que algunas familias no pudieran pagar los alquileres. “En la medida de lo posible los asistimos, para que puedan seguir teniendo su casita, ya que de lo contrario en pocos meses nos encontraríamos con una familia en situación de calle”, explicó Ferrari.

Sin embargo, la funcionaria destacó que con la obra pública comienzan a generarse puestos de empleo y los papás están comenzando a acceder a un trabajo. No obstante, llamó la atención sobre la necesidad de impulsar la capacitación. “Surgen posibilidades de empleo en la oficina municipal, pero muchas veces no hay personas calificadas para el puesto. Encontramos a muchas personas que no han ido a la escuela, por eso estamos implementando en las sociedades de fomento de algunos barrios el plan Fines para primara y secundaria”, explicó.