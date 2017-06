La Justicia habilita aumentos de energía eléctrica, que llegará al 58%

RESOLUCIÓN JUDICIAL

La Cámara de Apelaciones Contenciosa Administrativa de La Plata suspendió el viernes último el fallo judicial de primera instancia que había frenado la aplicación del aumento en la luz para los usuarios del Gran La Plata y el interior de la provincia, que promediaba el 58 por ciento.

De esta manera las concesionarias Edelap (La Plata y región), EDES (sur bonaerense), EDEA (costa atlántica), EDEN (norte de la provincia) y las casi 200 cooperativas del interior quedaron habilitadas para aplicar el nuevo cuadro tarifario.

Ante este contexto, las empresas se preparan para aplicar el incremento de tarifas en cada una de sus jurisdicciones. En lo que hace al orden local, en el contador Oscar Labatti, de la Sucursal de EDEN en Junín, al ser consultado por Democracia, manifestó que la mencionada resolución había sido dada a conocer el viernes a la tarde, pero no tenían ninguna comunicación oficial por parte de la central de la empresa.

“La resolución judicial es para la provincia de Buenos Aires entonces también se aplica a Junín”, dijo el contador Labatti. A la consulta si la aplicación de este incremento de tarifas iba a ser retroactivo, el contador dijo que todavía no sabía cómo iba a aplicarse.

Vía libre

Las distribuidoras de energía de la Provincia quedaron habilitadas para aplicar el aumento de la luz que había autorizado el gobierno bonaerense. El viernes pasado, 9 de junio del corriente año, la Cámara en lo Contencioso Administrativo de La Plata hizo lugar a una apelación del Estado provincial contra una medida dictada en primera instancia que había frenado el ajuste.

De esta manera las empresas -entre ellas la distribuidora de la región EDEN-, podrán empezar a cobrar el incremento en las próximas facturaciones que en promedio trepa al 58% aunque para algunos usuarios treparía hasta el 100%, según diversas estimaciones.

La Cámara en lo Contencioso Administrativo otorgó “efecto suspensivo” al recurso de apelación presentado por el Estado contra la medida precautelar que había otorgado el juez Luis Arias, que había suspendido los aumentos.

Con el fallo, las distribuidoras Edelap, Eden, Edea y Edes y las casi 200 cooperativas eléctricas del interior de la Provincia quedaron habilitadas a aplicar el nuevo cuadro tarifario, pese a que la Cámara aún no se expidió sobre la cuestión de fondo.

Inversiones

En la resolución oficial que dispuso el aumento se incluyó un plan de inversiones al que se comprometieron las empresas prestatarias del servicio que implica obras para este año por 580 millones de pesos y más de 5.800 millones en cinco años.

Según la resolución, la empresa Edelap se compromete a invertir 1.307 millones de pesos; Edea 600 millones; Eden casi 3.000 millones y Edes otros 983 millones de pesos.

Resolución judicial

El juez Arias había hecho lugar a un planteo presentado por la Defensoría del Pueblo, que reclamó la nulidad de la resolución 149 del ministerio de Infraestructura Obras y Servicios Públicos que autorizó los aumentos.

Luego, el juez en lo Contencioso platense convocó a una audiencia a funcionarios del ministerio de Infraestructura y al ómbudsman Guido Lorenzino. En ese contexto, el Defensor del Pueblo reclamó que el aumento tarifario esté atado a los incrementos salariales en los mismos porcentajes porque “tienen que ser graduales, no se puede pretender hacer pagar a los bonaerenses en 15 meses lo que no se hizo en años”.

Luego de esa audiencia, los funcionarios bonaerenses se llevaron la propuesta para analizar, pero el viernes se conoció la resolución de la Cámara que frena la decisión de Arias y habilita a las empresas a cobrar la suba.

Frente a esta resolución judicial, la Defensoría del Pueblo adelantó que apelará la medida. “Esta sentencia es parte de un proceso judicial, y recién terminará cuando haya una sentencia firme. Lo que se rechazó fue una medida precautelar, pero redoblaremos nuestros esfuerzos cuando se discuta la medida cautelar, que es una instancia posterior, y ahí seguiremos luchando por tarifas razonables y para que la gente pueda pagar, cosa que ahora no sucede”, precisó Lorenzino.

No obstante, como se dijo, las empresas quedaron habilitadas para empezar a aplicar el nuevo cuadro tarifario.