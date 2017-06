Exitosa recolección de residuos informáticos

MEDIO AMBIENTE

Los vecinos se acercaron a la Plaza de los Niños y al predio deportivo “Beto Mesa”, dejando una gran cantidad de estos elementos que ya no usan. Luego, los mismos serán entregados al programa de reparación del Servicio Penitenciario Bonaerense.

Al respecto, Perla Casella de Medio Ambiente, explicó que "este es un programa que lo hacemos ya que el lunes 5 fue el Día Mundial del Medio Ambiente y este es un eje central en la gestión del intendente Petrecca. Estuvimos en estos días en el predio deportivo Beto Mesa y hoy en la plaza de los niños en donde recolectamos una gran cantidad de residuos informáticos. Ya tenemos más de un camión con estos elementos que van a ser reciclados ya que si no estarían tirados, mal dispuestos o irían a parar al relleno. El programa lo planteamos como una campaña en donde la gente nos dona sus residuos electrónicos".

"También trabaja junto a nosotros el equipo de Responsabilidad Social Empresaria del Municipio que nos ayudó a conseguir la colaboración de la empresa Bringeri Max. A cada vecino que entrega sus residuos se le da un plantín que es del Taller Protegido. El programa tiene, además de un aspecto ambiental, otro social, que la idea es poder sostenerlo en el tiempo. Si esto fue un éxito, queremos replicarlo en otros lugares y con mayor frecuencia. El residuo electrónico lo tenemos todos y es algo complejo de reciclar. Tiene componentes peligrosos y estamos muy contentos con esta campaña", dijo Casella.

A su vez, Cecilia Laffaye manifestó que "todos estos residuos van al Servicio Penitenciario de Olmos que está ubicado en La Plata. Ahí los internos arreglan todo lo que se puede recuperar y luego es entregado a una institución. Y lo que no se puede reparar se separa en partes y se recicla. Es todo un circuito que termina en lo social. Hemos recibido elementos de computación como teclados, monitores, CPU e impresoras".

Palabras de vecinos

Mariano indicó que "este es un muy buen programa ya que podemos reciclar las cosas que no usamos más. No van a la basura y se les puede dar otro uso. Todos tenemos este tipo de elementos en casa así que los vinimos a traer aquí. Además, nos llevamos un plantín y una bolsa".

Ezequiel, agregó que "me parece muy bien este programa. Siempre tenemos cosas en casa y se podrán reciclar. Es algo positivo".