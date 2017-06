Los médicos aún no acordaron

El Círculo de Médicos de Junín todavía no llegó a un acuerdo con el Pami, por lo que el módulo Especialistas está pendiente de resolución.

“En principio hay acuerdo, porque cada una de las clínicas y el hospital se iba a hacer cargo del módulo que ellos tienen”, señala la doctora Luciana Gómez Panizza, aunque también admite que “se está dificultando la atención de especialistas”.

Es que las cápitas de este módulo las tenía el Círculo Médico y, como no firmaron el acuerdo, se redistribuyeron en las clínicas que tienen el módulo internación. “No obstante –agrega Gómez Panizza–, se siguen las conversaciones con el Círculo como para poder llegar a una solución. El lunes (por mañana) habrá una nueva reunión y esperemos que se llegue a un acuerdo como para que el afiliado no tenga que sufrir ningún tipo de demora”.

Por su parte, en declaraciones radiales al programa Río Revuelto, el doctor René Perea, presidente del Círculo Médico local, explicó esta semana la posición de la entidad que él encabeza: “Pami decidió cambiar unilateralmente las condiciones del contrato que tuvimos vigente hasta los primeros días de mayo, y se pasó de un sistema por prestación a uno por cápita. Hasta ahí no había ningún problema, inclusive, el sistema de cápita es el adecuado para manejarse en estas poblaciones que son numerosas y con estas características. El tema fue que, en este cambio, el Pami hizo un recorte de los valores y nosotros, como entidad, lo expusimos ante los médicos en el Círculo, y decidimos que no era viable el convenio porque creemos que esos valores no eran los adecuados para dar la prestación”.

Perea lamentó el hecho de que no se haya podido llegar a una solución, más allá de las negociaciones y la buena voluntad de las partes, y recordó que este tipo de conflictos se está replicando en varias ciudades. “Estamos a la espera, estamos dispuestos a negociar, no es una cuestión inalcanzable y solo requiere de un poco de sentido común para tratar de llegar a algo adecuado”, afirmó el profesional.

La reunión de mañana podría ser clave para poder alcanzar una solución.