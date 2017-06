Oscar Romero: “Vamos a dar pelea y lo fundamental es que la gente resuelva”

SE LANZÓ “CUMPLIR”, EL ESPACIO DE FLORENCIO RANDAZZO

El diputado nacional Oscar Romero, presidente del Bloque Justicialista en la Cámara de Diputados de la Nación, habló con la prensa luego del lanzamiento del espacio de Florencio Randazzo que se realizó en un hotel de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El dirigente oriundo de Junín describió al encuentro como “muy importante” y destacó que había dirigentes de todos los distritos bonaerenses. “Solo hicimos una convocatoria de un referente por distrito, pero las ganas de participar y el entusiasmo hizo que haya más de 400 compañeros presentes”.

Bajo la palabra Cumplir, el randazzismo se hizo presente y Romero expresó que sirvió “para esos compañeros y compañeras del interior, que escuchen del propio Florencio (Randazzo) que vamos a las PASO”. Y agregó: “Acá estamos, vamos a dar pelea y lo fundamental es que la gente resuelva”.

Consultado sobre la posición del kirchnerismo, Romero fue contundente: “Voy a responder como vicepresidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, y digo que sería un enorme acto de proscripción que el partido más importante de la Provincia, por su historia, por su cantidad de afiliados, quede fuera de una elección. No me imagino a un intendente o a un concejal de cualquier distrito bonaerense, no pudiendo presentar su lista; sería una locura, y si ocurre tomaremos otra decisión, que es defender la historia del partido, la institucionalidad, y que se cumpla la ley que propuso la propia ex presidenta Cristina Fernández”.

También se refirió a Fernando Espinoza, presidente del PJ bonaerense: “Fernando (Espinoza) no es el PJ, el PJ somos todos los integrantes del Consejo Directivo, congresales y principalmente afiliados y militantes, así que van a tener que reflexionar sobre lo que quieren hacer, porque ese tipo de decisiones no van a ser acompañadas por la mayoría de los peronistas, estén en este espacio o no”.

“Que nos dejen participar”

Por último, el juninense afirmó: “Si los números que dicen tener en las encuestas son reales, cuál es el problema, que nos dejen participar y si nos toca perder acompañaremos, ahora, si nos toca ganar deberán acompañarnos ellos a nosotros”.