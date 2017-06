El municipio acompañará al Centro de Día Horizonte

CONVENIO DE COOPERACIÓN

Tras la firma de un convenio de cooperación, encabezado por el intendente Pablo Petrecca y Juan Ríos, presidente del Centro de Día Horizonte, el municipio ayudará financieramente y con profesionales para que la institución pueda continuar con las actividades que realizan los chicos con discapacidad que asisten a la misma.

Sobre este importante convenio, Petrecca expresó: "Se trata de dar respuesta a un pedido que los padres de los chicos que asisten a Horizonte venían haciendo hace mucho tiempo atrás". Recordó que "en el año 2013, cuando junto a Laura Ricchini, los dos como concejales, visitamos la sede de este centro, conocimos el trabajo y el esfuerzo enorme que realizan y ya en ese momento recuerdo que ellos nos contaron de las dificultades financieras que tenían para poder cubrir todas las actividades que realizan con profesionales, para que los chicos tuvieran una adecuada atención".

"El tiempo pasó y, junto a todo nuestro equipo, con Marisa Ferrari y Karina Sánchez vimos que los problemas seguían estando. Es por eso que nos pusimos a trabajar en encontrar una solución de fondo, para que los 17 chicos que concurren hoy tengan la asistencia correspondiente, además de la de los padres, de profesionales y del Estado", resaltó el Intendente.

El Intendente de Junín sostuvo que "es por eso que, en el día de hoy, estamos muy emocionados de poder firmar un convenio que permitirá dar una ayuda financiera a la institución para cubrir los costos que tienen y también desde el municipio, brindarles asistencia de profesionales, lo que permitirá ampliar la jornada. Por esto, estamos muy contentos que desde el Estado podamos trabajar con todas las instituciones".

"Es una enorme alegría para nosotros colaborar con Horizonte, para que los padres que hace años vienen luchando, solo se preocupen para que sus hijos estén bien y no en ver cómo hacen para sustentar las actividades del centro. Obviamente, esto nos permitirá avanzar en proyectos a futuro, y es por eso que participó de la firma del convenio Juan Carlos Talosa Rossini, en representación del Ministerio de Desarrollo Social de Nación, para que empecemos a trabajar en una nueva sede para el centro", finalizó.

Visiblemente emocionado, Juan Ríos, presidente de la comisión de padres del Centro de Día Horizonte, solo pudo expresar su agradecimiento: "Fueron muchos años de lucha y hoy el intendente Pablo Petrecca nos está dando una respuesta. Este convenio nos permite avanzar, dejar atrás distintos problemas que veníamos teniendo. Es por eso que ahora no vamos a aflojar y trabajaremos por más".

Por su parte, Liliana Villalba, secretaria de la institución, también agradeció "al municipio y al intendente, porque como mamá y secretaria de la comisión, este convenio nos ayuda muchísimo, por eso estamos muy emocionados".

Marisa Ferrari, secretaria de Desarrollo Social del municipio, agregó: "Seguimos sumando lazos y acompañando a la institución, en lo financiero que no es menor, y también para que empiecen a descansar en nosotros todas las cuestiones administrativas y burocráticas, algo que en el día a día agota a los padres".