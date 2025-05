“Putin está loco”: según Trump, llevará a Rusia “a la perdición”

Rusia lanzó durante la noche del domingo un bombardeo con drones récord contra Ucrania, según informaron las autoridades ucranianas, después de que Donald Trump tildara de “loco” a Vladímir Putin y advirtiera que Moscú se expone a más sanciones si continúa con los ataques.

El presidente estadounidense intenta desde su retorno a la Casa Blanca mediar para terminar el conflicto, pero no ha logrado concesiones importantes del Kremlin, pese a varias reuniones de alto nivel con Rusia. Durante tres noches consecutivas, Rusia bombardeó Ucrania con ataques a gran escala con drones, una estrategia que logró saturar las defensas aéreas y provocó al menos 13 muertos el domingo.

Donald Trump, que no suele criticar a Putin, lanzó una dura advertencia al respecto. “Siempre he tenido una buena relación con Vladímir Putin, pero algo le ha ocurrido. Se ha vuelto completamente loco”, escribió Trump en su red Truth social. “Siempre dije que él quiere toda Ucrania, no solamente un pedazo, pero si lo intenta, llevará a Rusia a la perdición”, añadió.

Moscú restó importancia a las críticas de Trump y argumentó que Putin “está haciendo lo necesario para garantizar la seguridad de Rusia” y que los bombardeos son medidas de “represalia” a los ataques con drones ucranianos contra territorio ruso.

“Este es un momento crítico, cargado de tensión emocional para todos, así como de reacciones emocionales”, declaró a los periodistas el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

El presidente francés, Emmanuel Macron, dijo esperar que el enojo del dirigente estadounidense, que según él se dio cuenta de que Putin le había “mentido”, se “traduzca en hechos”. Por su parte, el jefe del gobierno alemán, Friedrich Merz, anunció que “ya no hay límites de alcance” para las armas que las principales potencias occidentales aliadas -Reino Unido, Francia, Estados Unidos y Alemania- entregaron a Ucrania. Esto significa que Kiev podrá atacar “posiciones militares en Rusia”, añadió. Rusia reaccionó considerando “bastante peligroso” el anuncio.

En tanto, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, afirmó que los recientes ataques muestran que Rusia siente que puede actuar con “impunidad” y pidió más sanciones. Durante la noche, Rusia lanzó contra Ucrania 355 drones, un “récord” desde el inicio de su invasión en febrero de 2022, y nueve misiles de crucero, según informó la Fuerza Aérea ucraniana.