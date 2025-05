Homenaje a Francisco: León XIV recordó a su antecesor

El papa León XIV rezó ayer su primer Regina Coeli desde el estudio del Palacio Apostólico, en una jornada que conmemoró el décimo aniversario de la encíclica “Laudato si” del papa Francisco.

Con una notable energía en sus pronunciamientos, el Sumo Pontífice destacó la profunda influencia de este documento que, según sus palabras, “nos enseñó a todos a escuchar el doble grito de la tierra y de los pobres”.

A diferencia de su primer Regina Coeli, que fue desde la explanada central de la Basílica de San Pedro, y el segundo, directamente desde la plaza tras la misa de inicio de pontificado, esta vez la oración mariana fue entonada por Robert Francis Prevost, una costumbre que parece afianzarse como tradición en su pontificado.

León XIV también agradeció a los fieles “el afecto” que le están manifestando, al tiempo que les pidió -como solía hacer su predecesor, Francisco- que recen por él.

“Desde hace pocos días he comenzado mi ministerio entre ustedes y deseo, ante todo, agradecerles el afecto que me están manifestando; al mismo tiempo, les pido que me sostengan con su oración y cercanía”, exclamó el Pontífice.

Obispo de Roma

También ayer, el papa León XIV completó los pasos ceremoniales finales que consolidan su papel como obispo de Roma.

El primer papa estadounidense tomó formalmente posesión de la Basílica de San Juan de Letrán, que es la catedral de Roma y sede de la diócesis, con una misa vespertina a la que asistieron sacerdotes y fieles romanos.

Luego tomó el papamóvil para visitar la Basílica de Santa María la Mayor, donde rezó ante la tumba del papa Francisco y un ícono de la Virgen María, querido por muchos fieles romanos.

En su homilía, León XIV expresó su deseo de escucharlos “para aprender, comprender y decidir cosas juntos”.

Uno de los muchos títulos que León XIV asumió cuando fue elegido el 8 de mayo fue el de obispo de Roma.

Dadas sus responsabilidades al dirigir la Iglesia católica de 1.400 millones de fieles, los papas delegan a un vicario las tareas del día a día de la diócesis de Roma.

Días atrás, el papa acudió a la Basílica de San Pablo Extramuros. Esta basílica, las dos que visitó ayer, y la Basílica de San Pedro en el Vaticano, son las cuatro basílicas papales más importantes de Occidente.

El alcalde de Roma, Roberto Gualtieri, dio la bienvenida a León en los escalones del Ayuntamiento, señalando que su elección el 8 de mayo ocurrió durante un Año Santo, un evento que se celebra cada 25 años para invitar a los peregrinos a Roma.

La ciudad atravesó dos años de obras públicas que congestionaron el tránsito para prepararse, y espera recibir a más de 30 millones de personas en 2025.

León XIV manifestó sentir la “responsabilidad seria pero apasionada” de servir a todos los romanos durante el Año Santo y más allá.

Vestido con su capa papal roja formal y estola bordada, León XIV recordó las palabras que pronunció desde la logia de la Basílica de San Pedro la noche de su elección.

El papa agustino citó a San Agustín al decir: “Con ustedes soy cristiano, y por ustedes, obispo”. “¡Por título especial, hoy puedo decir que para ustedes y con ustedes soy romano!”, afirmó.

El antes cardenal Robert Prevost reemplazó al papa Francisco, el primer pontífice latinoamericano. Francisco murió el 21 de abril y está enterrado en Santa María la Mayor, cerca del ícono de la Madonna, conocido como Salus Populi Romani.