China advierte a EE.UU.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino Guo Jiakun criticó a Estados Unidos por imponer aranceles a China bajo el pretexto del problema del fentanilo, calificando esto como un acto típico de intimidación. El portavoz formuló las declaraciones en respuesta a informes de medios de comunicación que sugieren una posible imposición de más medidas punitivas por parte de Estados Unidos a China con el fin de presionarla para que tome medidas sustanciales sobre la cuestión del fentanilo.

El fentanilo es un problema de Estados Unidos, no de China, y la responsabilidad recae en el propio país norteamericano, afirmó Guo. Asimismo, agregó que este país impuso sin razón aranceles adicionales a China, ignorando su buena voluntad, y al hacerlo, socavó gravemente el diálogo y la cooperación entre las dos partes en lo referente al control de drogas.

"Estados Unidos debería entender que las campañas de desprestigio y los ataques no pueden ocultar su propio fracaso en cumplir con sus responsabilidades, que devolver la buena voluntad con resentimiento no ayudará a resolver el problema, y que la presión y las amenazas no son en absoluto la forma correcta de relacionarse con China", afirmó el vocero.

Por otro lado, comentó que muchos países participantes en una reciente reunión de la Fórmula Arria en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas pidieron defender el multilateralismo y que Estados Unidos no debe seguir por el camino equivocado.

Guo lo comentó cuando se le pidió que compartiera información acerca de la Reunión de la Fórmula Arria en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU) sobre "el Impacto del Unilateralismo y las Prácticas de Intimidación en las Relaciones Internacionales", realizada por la Misión Permanente de China ante la ONU el 23 de abril.

Representantes de más de 80 países, incluidos miembros del CSNU, asistieron al encuentro, en el que China subrayó que los gravámenes arancelarios de Estados Unidos infringen gravemente los derechos e intereses legítimos de todos los países, violan severamente las normas de la OMC y trastornan sumamente el orden económico mundial.

“Esencialmente, se trata de subvertir el orden económico y comercial internacional existente por medio de aranceles, lo que coloca a los intereses estadounidenses por encima del bien común de la comunidad internacional y sirve a la hegemonía estadounidense a costa de los intereses legítimos de otros países", afirmó Guo.

"El mundo necesita apertura e inclusión, no cierre y aislamiento; igualdad soberana, no la intimidación de los fuertes contra los débiles; equidad y justicia, no anteponer al país propio; así como solidaridad y cooperación, no división y confrontación. La comunidad internacional debe tomar la decisión correcta, hacer que se escuche su voz unificada y emprender acciones conjuntas", añadió Guo, quien citó las declaraciones de la parte china.

Muchos países en la reunión pidieron defender el multilateralismo, fortalecer el diálogo y la cooperación, salvaguardar el régimen comercial multilateral centrado en la OMC, adherirse a la Carta de la ONU y a las normas básicas que rigen las relaciones internacionales, resguardar los derechos e intereses legítimos de los países en desarrollo y promover la estabilidad y desarrollo de todos los países, afirmó.