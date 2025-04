Los últimos minutos: “Ya no había nada que hacer”

El médico de Francisco se encontró al pontífice con los ojos abiertos y respirando con normalidad, pero sin reaccionar, cuando fue llamado al Vaticano en la madrugada del lunes, según informó el diario italiano Corriere della Sera.

El doctor Sergio Alfieri coordinó el tratamiento hospitalario que recibió el Papa durante cinco semanas a causa de una neumonía bilateral y continuó supervisando sus cuidados cuando regresó al Vaticano el 23 de marzo para cumplir con un descanso de dos meses que le permitiera recuperarse por completo.

A las 5:30 de la mañana del lunes, el enfermero del Papa, Massimiliano Strappetti, avisó a Alfieri que Francisco había sufrido un derrame cerebral y debía ser trasladado al hospital. El médico contó al Corriere que llegó 20 minutos después. “Entré en su habitación y tenía los ojos abiertos. Noté que no tenía problemas respiratorios, así que intenté llamarlo, pero no respondió”, dijo Alfieri según fue citado por el diario. “Tampoco respondió a los estímulos, ni siquiera a los dolorosos. En ese momento comprendí que no había nada más que hacer. Estaba en coma”.

Según el doctor, era demasiado arriesgado trasladar a Francisco de nuevo al hospital Gemelli, donde fue tratado por una infección respiratoria compleja que casi le cuesta la vida en dos ocasiones.

“El Papa quería morir en casa, siempre lo dijo mientras estuvo en el Gemelli”, afirmó Alfieri.

El Papa falleció dos horas después de sufrir un derrame cerebral. El cardenal Pietro Parolin llegó y rezó el rosario sobre el cuerpo, acompañado por el personal de la casa pontificia, de acuerdo con las declaraciones de Alfieri al diario milanés. “Le di una caricia, como despedida”, dijo el médico.

Vatican News reportó que Francisco logró hacer un gesto de despedida hacia Strappetti y que las personas que estaban con él en ese momento dijeron que no parecía sufrir. Francisco será enterrado mañana sábado en un funeral de Estado al asistirán líderes mundiales, entre ellos el presidente de EE.UU., Donald Trump, y el de Ucrania, Volodimir Zelenski, además de decenas de delegaciones oficiales.