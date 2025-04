China elevó a un 125% los aranceles adicionales sobre productos estadounidenses

China elevará al 125% los aranceles adicionales sobre los productos importados de Estados Unidos a partir de este sábado, informó hoy la Comisión de Aranceles Aduaneros del Consejo de Estado.

El anuncio se produce tras la decisión de Estados Unidos de elevar al 125% los "aranceles recíprocos" sobre las importaciones chinas.



La comisión afirmó que la imposición estadounidense de aranceles excesivamente altos a China viola gravemente las normas económicas y comerciales internacionales, va en contra de las leyes económicas básicas y el sentido común, y no es otra cosa que intimidación y coerción de carácter unilateral.

Incluso si Estados Unidos impusiera aranceles aún más altos, ya no tendría sentido económico y, en última instancia, se convertiría en una broma en la historia de la economía mundial, según la comisión.

"Dado que ya es imposible para el mercado chino aceptar las importaciones estadounidenses con el nivel arancelario actual, si Estados Unidos impone más aranceles a los productos chinos, China lo ignorará", declaró.

Sin embargo, si Estados Unidos persiste en socavar sustancialmente los intereses de China, el país adoptará contramedidas firmes y luchará hasta el final, agregó la entidad.

"China sigue abierta a consultas con Estados Unidos, pero cree que las amenazas y la presión no son los enfoques correctos para comprometerse con China", expresó el portavoz del Ministerio de Comercio, instalando a Estados Unidos a resolver las diferencias con China a través del diálogo basado en el respeto mutuo.

La demanda

El Ministerio de Comercio de China informó este viernes que el país presentó una demanda contra los Estados Unidos ante el mecanismo de solución de disputas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) tras los últimos aumentos de aranceles de Estados Unidos.

“Las medidas arancelarias de Estados Unidos son típicas de la intimidación y la coerción unilaterales, lo que representa una violación flagrante de las reglas de la OMC y socava gravemente el sistema multilateral de comercio basado en las reglas y en el orden económico y comercial internacional”, afirmó un portavoz de la cartera.

China salvará firmemente sus derechos e intereses legítimos y defenderá resueltamente el sistema multilateral de comercio y el orden económico y comercial internacional, según la misma fuente, citada en un informe de la agencia de noticias Xinhua.

Pekín instó a la parte estadounidense a corregir de inmediato

sus errores y cancelar todas las medidas arancelarias unilaterales impuestas a China, sostuvo el portavoz.

"China sigue abierta a consultas con Estados Unidos, pero cree que las amenazas y la presión no son los enfoques correctos para comprometerse con China", expresó el portavoz del Ministerio de Comercio, instando a Estados Unidos a resolver las diferencias con China a través del diálogo basado en el respeto mutuo.

Comunicado de la Cancillería china

Si Estados Unidos realmente quiere resolver los problemas a través del diálogo y la negociación, debe cesar sus tácticas de máxima presión y sus acciones imprudentes, manifestó este viernes el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Lin Jian. Los comentarios de Lin se produjeron en respuesta a una pregunta de los medios de comunicación en una conferencia de prensa regular.

Lin señaló que China dejó en claro su posición firme sobre el tema de los aranceles en múltiples ocasiones. "No hay ganadores en las guerras arancelarias ni en las guerras comerciales. China no quiere participar en este tipo de guerras, pero no tenemos miedo de hacerlo", sostuvo.

Cualquier diálogo debe basarse en la igualdad, el respeto mutuo y el beneficio recíproco, subrayó el portavoz, y agregó que si Estados Unidos insiste en intensificar las guerras arancelarias y comerciales, China responderá resueltamente al desafío hasta el final.

Lin señaló que, como nación responsable, las contramedidas de China contra las tácticas de intimidación de Estados Unidos tienen como objetivo no solo salvar sus derechos e intereses legítimos, sino también defender las reglas y el orden internacionales, proteger los intereses comunes de todos los países y defender la equidad y la justicia global. "Frente a la hegemonía y la coerción de Estados Unidos, el compromiso y la concesión no son opciones viables", agregó Lin.