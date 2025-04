Cae un helicóptero en Nueva York: muere un empresario español, su esposa y sus tres hijos

Seis personas murieron este jueves luego de que un helicóptero se desplomara en el río Hudson, en Nueva York (EE.UU.). Autoridades locales confirmaron que las víctimas fueron identificadas como Agustín Escobar, un alto ejecutivo de la compañía Siemens Mobility, quien viajaba con su esposa, Merce Camprubí Montal, y sus tres hijos. También falleció el piloto que los transportaba.

La familia abordó el helicóptero turístico que, por causas que se investigan, se precipitó al río Hudson unos 15 minutos después de despegar. La familia había llegado a Nueva York desde Barcelona para unas vacaciones.

Victims identified: Tragic NYC chopper crash claims Spanish family



The victims of the Hudson River accident have been identified as Agustín Escobar, president of Siemens Spain, his wife, and their three children, the NYT reports. The crash also killed the pilot.