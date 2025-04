Por qué Trump dio marcha atrás con su tregua en los aranceles

Tras declarar la guerra comercial al mundo en su tercer “Día de la Liberación”, el presidente de Estados Unidos tuvo que rendirse a la evidencia de que estaba llevando al país, y con él a la economía global, a una recesión. La gota que colmó el vaso fue el castigo a los títulos del Tesoro. Antes, el desplome de la Bolsa, las críticas internas y las advertencias de inversores y empresarios habían puesto al mandatario en situación difícil. Estaba a prueba su capacidad de aguante y ha sido menor de lo que se esperaba. El presidente de Estados Unidos decretó una tregua parcial de 90 días en la guerra comercial, de la que solo dejó al margen a China, a la que redobló el arancel. El giro debilita la posición negociadora de Trump, justo lo que quería evitar.

No, no era todo parte de un plan preconcebido, como sus lugartenientes quisieron hacer ver para salvar la cara a su jefe. Trump reconoció que, tras pensarlo durante los últimos días, tomó la decisión de corregir el rumbo este miércoles.

Hasta el martes, Trump parecía mostrarse encantado con que muchos países estuvieran pidiendo negociar y ofreciendo concesiones. “Me están besando el culo”, se mofó en una cena con congresistas republicanos en la que aseguró: “Sé qué diablos estoy haciendo”. La obsesión de décadas de Trump con los aranceles le había llevado a restar importancia la caída de las Bolsas inicialmente. El presidente quería ver el mundo a sus pies, doblegado por sus aranceles, pero la estrategia no funcionó.

El miedo se había extendido en los últimos días al mercado de bonos, donde las pérdidas se acentuaron el miércoles. Los títulos del Tesoro de Estados Unidos están considerados como un activo libre de riesgo, un valor refugio, pero el caos provocado por Trump era de tal calibre que los inversores los estaban vendiendo y exigiendo rentabilidades cada vez más altas por los mismos. El dólar también cotizaba a la baja. A Trump le preguntaron el miércoles específicamente por ese mercado. “La gente se estaba mareando un poco”, reconoció. “Estaba observando el mercado de bonos; el mercado de bonos es muy complicado, pero si lo miras ahora, es precioso”, añadió.

El resultado de la agresiva y a la vez errática política comercial iba camino de traducirse en subidas de precios, desplome de las cotizaciones de las empresas y costes de financiación más altos, con el fantasma de la recesión tomando cuerpo a pasos agigantados y las perspectivas de un “invierno nuclear económico”, como había advertido el inversor Bill Ackman.

Este miércoles, el consejero delegado de Delta Airlines, Ed Bastin, advirtió de que la compañía se estaba preparando para una recesión. Jamie Dimon, presidente de JPMorgan, el mayor banco de Estados Unidos, señaló que le parecía “perfectamente razonable” concluir que el comercio mundial era injusto, pero advirtió de que era necesario “negociar algunos acuerdos comerciales” e insistió en el riesgo de recesión.

En la apertura de la sesión bursátil, Trump había tuiteado que era “un gran momento para comprar”. Él mismo hizo realidad su consejo cuando, a las 13.18 de Washington, tuiteó: “Basándome en el hecho de que más de 75 países han llamado (...) para negociar (...), y que estos países no han tomado represalias de ningún tipo contra Estados Unidos, he autorizado una PAUSA de 90 días y una reducción sustancial del arancel recíproco durante este periodo, al 10%, también con efecto inmediato”. Los aranceles que Trump suspende fueron anunciados el miércoles pasado, pero solo llevaban unas horas en vigor. Los cartelones de la semana pasada ya no valen para nada.

La Bolsa se disparó de inmediato. Al cierre de la sesión, el S&P 500 subió un 9,5% y el Nasdaq, un 12%. Nvidia, con un ascenso del 19%, se revalorizó 440.000 millones de dólares, la mayor ganancia de capitalización de una empresa en un día nunca registrada.

Castigo a China

Trump, en cambio, elevó al 125% los aranceles a los productos de China, la segunda economía mundial, en castigo a las represalias de Pekín. Con esas tasas, más el tipo universal del 10% que mantiene en vigor y los impuestos del 25% a la importación de acero, aluminio, coches y componentes, la subida de aranceles continúa siendo la mayor en un siglo. Aunque el paso atrás suponga un alivio y haya sido recibido con euforia en las Bolsas, los efectos de los aranceles todavía pueden resultar nocivos para el crecimiento económico y elevar la inflación.

El reconocimiento por parte de Trump de que la presión del mercado le había hecho doblar la mano dejó en un lugar algo patético a varios miembros de su equipo, entre ellos, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, que con frecuencia se queda en fuera de juego y que abroncó a los periodistas. “Muchos de vosotros en los medios de comunicación claramente se perdieron el Arte del acuerdo [el primer libro de memorias de Trump], claramente no visteis lo que el presidente Trump está haciendo aquí”, dijo. Lo ocurrido era “la estrategia de Trump desde el principio”, aseguró Bessent, pese a que muchas voces le señalan a él mismo como uno de los que convenció a Trump para rectificar. La palma se la llevó Stephen Miller, director adjunto de Gabinete: “Han estado viendo la mayor estrategia económica maestra de un presidente estadounidense en la historia”, tuiteó.

Se abre ahora un periodo de tres meses para negociar. Hasta ahora, había dudas sobre si la agresiva guerra comercial declarada por Trump buscaba lograr concesiones “fenomenales” por la vía rápida o eran una apuesta a largo plazo por la relocalización de la industria. Por ahora, ni lo uno ni lo otro. Trump ha retirado la mayor parte de sus aranceles sin lograr nada a cambio y su posición negociadora queda algo debilitada. Ha quedado demostrado que Estados Unidos no puede permitirse declarar la guerra comercial a todo el mundo a la vez.

El presidente dejó abierta la puerta incluso a aplicar exenciones a los aranceles a algunas compañías especialmente golpeadas por la guerra comercial. Cuando le preguntaron al respecto este miércoles, contestó: “Vamos a mirarlo. Hay algunas [empresas] que lo han pasado mal. Hay algunas que, por la naturaleza de la empresa, se ven un poco más afectadas. Y vamos a mirarlo”. Y al plantearle en función de qué se concederían esas exenciones, contestó: “Instinto más que cualquier otra cosa. Quiero decir, casi no puedes tomar un lápiz y un papel. Es realmente más un instinto, creo, que cualquier otra cosa”.