Sube a 144 el número de muertos y 732 heridos un terremoto en el sudeste de Asia

Un fuerte terremoto de 7,.7 de magnitud sacudió este viernes Myanmar provocando el derrumbe de al menos un edificio y dejando un saldo de 144 muertos, 732 heridos y un número aún no determinado de desaparecidos.

El presidente del Consejo de Administración Estatal, el general superior Min Aung Hlaing, señaló que entre los muertos hay 96 en la capital del país, Nay Pyi Taw, 18 en Sagaing y 30 en Kyaukse.

Entre los heridos hay 432 en Nay Pyi Taw y 300 en Sagaing, añadió.

Muchas edificaciones resultaron dañadas y se están llevando a cabo las operaciones de rescate, señaló.

Min Aung Hlaing también solicitó ayuda a la comunidad internacional, indicó el informe, difundido por la agencia de noticias china Xinhua.

Según el Servicio Geológico de los Estados Unidos, el sismo se produjo a 16 kilómetros al noroeste de la ciudad de Sagaing, Myanmar y hubo una segunda réplica de magnitud 6,4 unos 12 minutos después del sismo inicial.

Los temblores también se sintieron en toda Tailandia, incluyendo la capital, Bangkok, y la ciudad norteña de Chiang Mai, según los residentes y la agencia de desastres del país.

