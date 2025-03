La difusión de archivos de Kennedy trae problemas

Información personal sensible, incluidos números de Seguro Social, fue revelada en los documentos recientemente desclasificados del asesinato de John F. Kennedy publicados esta semana, y eso no ha sido bien recibido por las personas afectadas.

Joseph diGenova, un exabogado de campaña del presidente Donald Trump, fue uno de aquellos cuya información personal fue divulgada. Él manifestó que planea demandar a los Archivos Nacionales y Administración de Documentos de Estados Unidos (NARA) por violar las leyes de privacidad y está preocupado por el robo de identidad.

“Esto no debió suceder”, expresó diGenova ayer en una entrevista telefónica. “Creo que es el resultado de personas incompetentes haciendo la revisión. No creo que tenga nada que ver con apresurar el proceso. Las personas que revisaron estos documentos no hicieron bien su trabajo”.

Su información personal estaba en documentos relacionados con su labor para un comité selecto del Senado de Estados Unidos que investigó abusos de poder por parte de funcionarios del gobierno en la década de 1970, incluyendo la vigilancia de ciudadanos estadounidenses.

Funcionarios de la Casa Blanca dijeron que se había implementado un plan para ayudar a aquellos cuya información personal fue divulgada, incluyendo la oferta de monitoreo de crédito por parte de los Archivos Nacionales y una revisión de los registros que comenzó el miércoles para identificar todos los números de Seguro Social que fueron revelados. Los funcionarios también indicaron que se emitirán nuevos números de Seguro Social a los afectados.

La Casa Blanca no respondió a preguntas sobre por qué la información personal no fue censurada.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó en un comunicado: “El presidente Trump cumplió su promesa de máxima transparencia al liberar completamente los archivos relacionados con el asesinato del presidente John F. Kennedy. A solicitud de la Casa Blanca, los Archivos Nacionales y la Administración del Seguro Social elaboraron de inmediato un plan de acción para ayudar proactivamente a las personas cuya información personal fue divulgada en los archivos”.