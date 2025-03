El Papa mejora su capacidad respiratoria

El papa Francisco presenta una ligera mejoría luego de un mes de tratamiento para combatir un cuadro de neumonía doble, según informó ayer el Vaticano, al tiempo que proporcionó algunos detalles sobre la primera foto del pontífice desde su hospitalización.

El Santo Padre de 88 años ahora puede pasar parte del día sin recibir un alto flujo de oxígeno y utilizar únicamente oxígeno suplementario ordinario a través de un tubo nasal, indicó la oficina de prensa de la Santa Sede. Los médicos también intentan reducir el uso de una mascarilla de ventilación mecánica no invasiva por las noches, para obligar a sus pulmones a trabajar más. Si bien estos son “ligeros avances”, el Vaticano aún no da detalles sobre cuándo se podría dar de alta a Francisco del hospital Gemelli, así como tampoco ha confirmado cuál será su próximo evento. El cronograma papal incluye una visita del rey Carlos III programada con antelación, y las celebraciones de la Semana Santa en abril. Por ejemplo, cuando trasladan a Francisco en silla de ruedas desde su habitación hacia una capilla privada del hospital, el pontífice no necesita estar conectado al oxígeno, dijo la oficina de prensa. Fue en ese momento que Francisco fue fotografiado el domingo, una imagen captada desde la parte posterior en la que se ve a Francisco en su silla de ruedas frente al altar en oración, sin indicios de tubos nasales.