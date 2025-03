El futuro del Papa: dudas a 12 años de su asunción

El argentino Jorge Bergoglio con memoró ayer con una torta sus 12 años de papado en el hospital Ge melli, donde se encuentra interna do desde hace casi cuatro semanas, todo un símbolo mientras su pre cario estado de salud plantea du das sobre su futuro.

¿Cuándo saldrá del hospital de Roma? ¿En qué estado? ¿Podrá con tinuar su misión? Las preguntas au mentan a medida que se prolonga la hospitalización del jesuita argen tino de 88 años.

“La situación sigue estable, por que se necesita tiempo para que un cuerpo de 88 años que sufre una neumonía bilateral se recupere en términos de energía, de fuerza”, in dicó una fuente vaticana.

Su pronóstico dejó de ser reser vado el lunes último, y una radio grafía del tórax un día después con firmó “las mejorías registradas en los días anteriores”, según el últi mo parte médico, publicado el miér coles.

Muestra de su recuperación, Francisco tuvo ayer “una pequeña fiesta” con el médico personal del hospital Gemelli por sus 12 años de pontificado, según informó la ofi cina de prensa del Vaticano. “El per sonal de salud que lo acompaña es tos días pensó en celebrarlo con una torta y velas”, añadió esta fuen te, sin dar más detalles.

Durante el día, el Santo Padre de los católicos siguió con el tratamien to y la fisioterapia, además de re zar y seguir a distancia los ejerci cios espirituales celebrados en el Vaticano por la Cuaresma. Aunque ya no se encuentra en estado críti co, el obispo de Roma sigue nece sitando asistencia respiratoria a tra vés de una cánula nasal durante el día, y de una mascarilla de oxíge no para descansar bien por la no che.

INCÓGNITA

Esta hospitalización es la cuarta y más larga desde su elección el 13 de marzo de 2013, y representa un im portante stop al ritmo frenético que se había marcado hasta ahora en su agenda, pese a las advertencias de su entorno.

“El resto del pontificado sigue siendo una incógnita por el mo mento, incluso para el propio Fran cisco”, declaró el padre Michel Ku bler, exredactor jefe del diario ca tólico francés La Croix.

Según el sacerdote, el primer Papa latinoamericano “no sabe cómo va a ser su vida una vez que regrese al Vaticano y se reserva sin duda la posibilidad de renunciar si no puede más”.

Su reciente convocatoria de un consistorio de cardenales reavivó las especulaciones, máxime cuan do este fue el formato escogido por su predecesor Benedicto XVI para anunciar su inesperada renuncia. Pero Francisco no fijó ninguna fe cha y, en los últimos tiempos, re chazó la idea de dejar el trono de San Pedro, al considerar que esto no debe convertirse en una “moda”.

Durante su ausencia, delegó las misas en altos responsables de la Santa Sede, aunque mantuvo algu nas actividades laborales, como fir mar documentos o recibir a sus co laboradores más cercanos.

Pero desde su hospitalización, no ha aparecido en público ni se han divulgado fotos suyas, en un período cargado de actos por el Ju bileo, “año santo” durante el que se esperan 30 millones de peregrinos al Vaticano.

Cuando se acerca la Semana San ta y la Pascua, el período más im portante para los católicos previs to este año a mediados de abril, es difícil imaginar que el Papa vuelva al mismo ritmo de antes. “Es el fin del pontificado tal y como lo hemos conocido hasta ahora”, con su rit mo frenético de audiencias, viajes al extranjero y múltiples compromisos, sentenció el padre Kubler.

REFORMAS INACABADAS

La principal cuestión que se plan tea es si continuarán las refor mas emprendidas en los últimos 12 años por el Papa venido del “fin del mundo”.

Con su apuesta por la cerca nía, el pontífice argentino no sólo ha marcado un cambio de esti lo en el Vaticano. Sus reformas también han modificado pro fundamente la vida de la Iglesia.

Poner en orden las finanzas, dar un lugar a los laicos ya las mujeres, descentralizar, abrir las puertas a los divorciados vuel tos a casar ya los fieles de la co munidad LGTB o luchar contra la pedofilia son algunas de sus decisiones.

La multiplicación de los es cándalos por las agresiones se xuales a menores dentro de la Iglesia, desde Irlanda a Alema nia, pasando por Estados Uni dos y Chile, fue uno de sus retos más dolorosos. Tras un polémi co viaje a Chile en 2018 que aca bó en una serie de sonadas re nuncias y expulsiones, el Papa argentino se disculpó pública mente por haber defendido erró neamente a un obispo.

En 2019, expulsó al cardenal estadounidense Theodore McCa rrick, declarado culpable de abu so sexual a menores. Un gesto notable con el que aplicó la lí nea de “tolerancia cero”.

Ese mismo año, una cumbre sin precedentes sobre la protec ción de menores, celebrada en el Vaticano, dio lugar a una se rie de medidas concretas como la eliminación del secreto pon tificio sobre esos delitos, la obli gación para los religiosos y lai cos de señalar cualquier caso a su jerarquía, y la creación de pla taformas de escucha en dióce sis de todo el mundo, entre otras. Sin embargo, el secreto de con fesión siguió siendo inquebran table.

Estas políticas le valieron una feroz oposición interna, que se acentuó en los últimos años. Su último proyecto, el sínodo sobre el futuro de la Iglesia, cambió las reglas del juego. Por primera vez, el Papa invitó a esta gran reu nión mundial de obispos a lai cos y mujeres. Pero la cuestión de la ordenación de las mujeres como diaconisas quedó en sus penso y los temas más sensibles se confiaron a 10 grupos de tra bajo, que deberán entregar sus conclusiones en junio.