“Dudé que pudiera sobrevivir y se recuperó”

El Papa Francisco continúa hospitalizado en el Policlínico Gemelli de Roma, ahora con una neumonía bilateral. Y, como se sabe, esta no es la única complicación de salud que ha tenido a lo largo de su vida.

Antes de ser elegido Papa en 2013, Jorge Bergoglio atravesó dos eventos graves que marcaron su salud mientras vivía en Argentina. Una operación de pulmón a los 20 años y, en 1980, a los 43 años, una delicada situación de salud que casi le cuesta la vida: una gangrena en la vesícula, que lo llevó a una intervención quirúrgica de urgencia.

En 1980, el cirujano argentino Juan Carlos Parodi atendió al entonces sacerdote, que estaba gravemente enfermo, en una clínica de Parque Centenario, en Buenos Aires, a petición de su amigo cardiólogo José Diorio. El paciente sufría gangrena en la vesícula y peritonitis, una condición potencialmente mortal. Ante la negativa de otros médicos a operarlo, Parodi decidió intervenir y logró salvarle la vida.

“Se iba a morir”

Al examinar al paciente, Parodi se dio cuenta enseguida del estado delicado del futuro Papa: “Se iba a morir. Era una operación muy delicada, porque tenía el abdomen lleno de pus”, aseguró el cirujano en declaraciones radiales y reconoció que, si no se intervenía rápidamente, el sacerdote no sobreviviría.

La intervención fue compleja y, según el relato del cirujano, llevó cinco horas de trabajo, ya que fue necesario “lavar” el abdomen del paciente para retirar el pus acumulado y extirpar la vesícula afectada. “Fue muy grave, en algún momento dudé que pudiera sobrevivir, pero afortunadamente en una semana se recuperó”, recordó.

“Después de la cirugía, Bergoglio me dijo: ‘No le voy a poder pagar’. Le respondí: ‘Yo no vine por plata, vine por ese libro’. Me mostró un libro de la ‘Historia de Ignacio de Loyola’ que él había firmado. Nunca supe que ese sacerdote era Jorge Bergoglio hasta mucho tiempo después”, rememoró el especialista.