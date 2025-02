Estados Unidos presionaría a Rusia y a la UE por Ucrania

El vicepresidente estadounidense J.D. Vance afirmó que Washington está dispuesto a presionar a Rusia en las futuras conversaciones sobre el fin de la guerra en Ucrania, antes de reunirse en la Conferencia de Seguridad de Múnich con el presidente Volodimir Zelenski.

Vance trató de calmar a los europeos, asegurándoles que “por supuesto” tendrán su parte en unas negociaciones sobre el fin de las hostilidades, no sin recordarles que tendrán que asumir mayores responsabilidades en la OTAN para compartir el peso de la Defensa del continente.

La entrevista telefónica entre el mandatario estadounidense Donald Trump y su homólogo ruso Vladimir Putin hace temer a Kiev y a los europeos una salida del conflicto que perjudique sus intereses.

Zelenski apuntó de momento que Kiev hablará con Moscú una vez que haya acordado posiciones comunes con Estados Unidos y sus demás aliados. “Entonces, con esta posición unificada, estaremos dispuestos a hablar con los rusos”, dijo.

El diplomático alemán Christoph Heusgen, que preside la Conferencia, dijo que Vance podría anunciar la retirada de Europa de una gran parte de las tropas estadounidense actualmente desplegadas -los soldados estacionados de forma permanente son más de 65.000-, pero este no dijo nada al respecto en su discurso.

Eso sí, Vance volvió a la carga con la idea de Trump de que Europa debe subir el gasto militar. “Nos parece importante que los europeos hagan un mayor esfuerzo mientras Estados Unidos se centra en zonas del mundo que corren grandes peligros”, dijo Vance, quien calificó a su jefe de “nuevo sheriff” e hizo hincapié en la libertad de expresión como factor integrante del concepto de seguridad.

“La amenaza que más me preocupa con respecto a Europa no es Rusia. No es China, no es ningún otro actor externo. Lo que me preocupa es la amenaza desde dentro. El retroceso de Europa respecto a algunos de sus valores más fundamentales”, dijo.