Los rehenes “parecen víctimas del Holocausto”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el domingo que los tres rehenes israelíes que fueron liberados por el grupo extremista islámico Hamás el día anterior se veían demacrados y frágiles y se parecían a los judíos bajo la Alemania nazi, y advirtió que “en algún momento, vamos a perder la paciencia”.

Eli Sharabi, Or Levy y Ohad Ben Ami “parecían sobrevivientes del Holocausto”, dijo Trump a los periodistas a bordo del Air Force One en camino a Nueva Orleans para asistir al Super Bowl. “Estaban en condiciones horribles, demacrados… y no sé cuánto tiempo más podremos soportar eso”.

El mandatario republicano continuó diciendo que el trío de rehenes liberados el último sábado “parece que no ha comido en un mes” y que son “personas que estaban sanas hace un número razonablemente corto de años, y si los miras hoy, parecen como si hubieran envejecido 25 años, literalmente parecen las viejas fotos de los sobrevivientes del Holocausto, lo mismo. No hay razón para eso”, cerró.