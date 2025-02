Trump declara la “guerra”, aplica aranceles a socios estratégicos

El presidente estadounidense, Donald Trump, impondrá hoy aranceles aduaneros a los productos procedentes de los tres principales socios comerciales de Estados Unidos, es decir Canadá, México y China, informó la Casa Blanca.

El presidente republicano ha blandido en repetidas ocasiones esta amenaza contra estos países a los que acusa de no hacer lo suficiente para combatir el tráfico de fentanilo y evitar la migración ilegal hacia Estados Unidos. La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó ayer la decisión.

“El presidente va a imponer el 25% de aranceles a México, el 25% de aranceles a Canadá, y el 10% de aranceles a China por el fentanilo ilegal que producen y que permiten distribuir en nuestro país”, así como por los migrantes que entran ilegalmente en Estados Unidos, declaró. Se desconoce si Trump eximirá de los aranceles al petróleo.

El jueves dijo que lo decidirá de un día para otro. México y Canadá, teóricamente protegidos por el acuerdo de libre comercio T-MEC firmado durante el primer mandato del republicano en reemplazo del TLCAN que regía desde 1994, intentan evitarlo.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que su gobierno tiene una “mesa de diálogo” con Estados Unidos, pero que cuenta con varios planes de acción.

“Tenemos plan A, plan B, plan C para lo que decida el gobierno de Estados Unidos”, aseguró sin detallarlos. No parece suficiente a ojos de Donald Trump, que critica a los tres países por no hacer lo suficiente para combatir el tráfico de fentanilo a Estados Unidos.

A China le reprocha que permita la exportación de los principios componentes de este opiáceo sintético, sobre todo a México, donde asegura que los carteles de la droga fabrican fentanilo que envían a Estados Unidos.

Durante una audiencia en el Senado este martes, el candidato de Donald Trump a secretario de Comercio, Howard Lutnick, justificó la política comercial del republicano como “un acto de política interna” destinado “simplemente a conseguir que cierren sus fronteras”.

Consecuencias

Se desconocen varios elementos importantes: el alcance de los aranceles, es decir si son selectivos o generales a todos los productos, y las herramientas jurídicas que Donald Trump utilizará para justificar la decisión. La medida podría abrir la puerta a acciones legales, tanto por parte de los estados como de las empresas afectadas, en virtud de los procedimientos de solución de diferencias previstos en el T-MEC.

El impacto económico de estas medidas podría ser significativo para los cuatro países.

El impacto en EE.UU.

Según Oxford Economics, la economía estadounidense perdería 1,2 puntos porcentuales de crecimiento, y México podría sumirse en una recesión.

“Las principales exportaciones de México son los alimentos, el material de transporte y la electrónica. Representan más del 50% de las exportaciones del país y una parte importante de la actividad industrial”, declaró Joan Domene, analista de Oxford Economics.

Para Wendong Zhang, profesor de la Universidad de Cornell, aunque el choque no sería tan grande para Estados Unidos, sí lo sería para Canadá y México.

“En ese escenario, Canadá y México pueden esperar que su PIB se contraiga un 3,6% y un 2% respectivamente, y Estados Unidos un 0,3%”, estimó. “China también sufriría de una escalada en la guerra comercial existente, pero al mismo tiempo se beneficiaría (de las tensiones entre Estados Unidos), México y Canadá”, añade.