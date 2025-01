Pepe Mujica dijo que se está "muriendo" y se despidió de sus compatriotas: "Hasta acá llegué"

El ex presidente uruguayo José "Pepe" Mujica afirmó que se está "muriendo" debido al cáncer que padece, se despidió de sus compatriotas y de sus compañeros del Frente Amplio, y manifestó: "Estoy condenado, hermano. Hasta acá llegué".

En una emotiva entrevista publicada por el semanario uruguayo "Búsqueda", en su chacra de Rincón del Cerro, el ex presidente, de 89 años, dijo: "el cáncer en el esófago me está colonizando el hígado. No lo paro con nada".

En ese sentido explicó: "No me cabe ni un tratamiento bioquímico ni la cirugía porque mi cuerpo no lo aguanta. Me estoy muriendo".

"Lo que pido es que me dejen tranquilo. Que no me pidan más entrevistas ni nada más. Ya terminó mi ciclo. Sinceramente, me estoy muriendo. Y el guerrero tiene derecho a su descanso", aseveró.

Mujica, que en su juventud integró la organización guerrillera "Tupamaros" elogió en la entrevista lo logrado por sus compañeros del Frente Amplio, cuyo candidato Yamandú Orsi se impuso en las elecciones de octubre pasado y asumirá como presidente el 1 de marzo próximo.

En ese sentido dijo que se va "totalmente tranquilo y agradecido. Mis compañeros lograron lo que mi generación no logró. ¡Mirá la votación que tuvieron! Y ahora van a tener nueve senadores y 36 diputados. Realmente impresionante. Eso lo lograron ellos", destacó.