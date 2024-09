Corina Machado convocó a una marcha en España

La líder opositora venezolana María Corina Machado dijo que permanecerá en el país y convocó para este martes a una concentración frente al Congreso de los Diputados de España, el mismo día que el Parlamento español debatirá una propuesta para que se reconozca a Edmundo González Urrutia como presidente electo venezolano.

En un mensaje difundido a través de la red X, Machado hizo un llamamiento a “cada uno de los venezolanos que hoy viven en España” a concentrarse en la Plaza de las Cortes de Madrid para “seguir avanzando hasta lograr que el mundo entero reconozca a Edmundo González Urrutia como presidente electo”.

La convocatoria coincide con la votación en el Parlamento español de una proposición no de ley del principal partido opositor al Gobierno, el conservador Partido Popular (PP), en la que se insta al Ejecutivo del socialista Pedro Sánchez a reconocer como ganador de las elecciones de Venezuela a González Urrutia, quien se encuentra desde el domingo en España después de pedir asilo político.

González Urrutia llegó el domingo a España en calidad de exiliado, cuando una orden de captura pesaba en su contra. La oposición reivindica su victoria en las elecciones del 28 de julio, en las que no obstante fue proclamado ganador Nicolás Maduro para un tercer mandato consecutivo, hasta 2031.

“Si algo cambia la salida de Edmundo, desde una perspectiva que pueda incrementar el riesgo sobre mí, no lo sé, pero en todo caso yo he decidido permanecer en Venezuela y acompañar la lucha desde aquí mientras que él lo hace desde afuera”, dijo Machado desde la clandestinidad en un evento virtual.

“Todos sabemos que Edmundo González Urrutia es el presidente electo de Venezuela”, insistió Machado. “Y lo será, esté en Venezuela o esté en cualquier parte del mundo”.

González Urrutia, de 75 años, hizo un llamado más temprano al “diálogo” y explicó que su decisión de irse al exilio la tomó para “que cambien las cosas” y construir “una etapa nueva para Venezuela”. “Solo la política del diálogo puede hacernos reencontrarnos”, escribió el político opositor en una carta publicada en X y fechada en Madrid, en la que no reivindica su victoria o acusa a Maduro de fraude. “Nuestro destino como país no puede, no debe ser, el de un conflicto de dolor y sufrimiento”, sentenció González Urrutia.