La Unión Europea niega legitimidad democrática a la reelección de Maduro

El jefe de la diplomacia de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, dijo ayer que el bloque no reconoce la “legitimidad democrática” de la reelección de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela.

Maduro “seguirá siendo presidente, sí, de facto. Pero no reconocemos legitimidad democrática basada en resultados [electorales] que no pueden ser verificados”, afirmó Borrell al fin de una reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la UE.

En las elecciones del 28 de julio, Maduro fue declarado vencedor, pero la oposición asegura tener pruebas de que ese resultado es fraudulento.

“Consideramos que la victoria electoral que él proclama no ha sido probada. Y como no ha sido probada, no tenemos por qué creerle. Y si no creo que haya ganado las elecciones, no le puedo reconocer la legitimidad democrática que dan las elecciones”, indicó Borrell.

El candidato presidencial de la oposición, Edmundo González Urrutia, se conectó mediante video conferencia a la reunión ministerial de ayer en Bruselas y presentó un cuadro de la situación en su país.

Ante el impasse, dijo Borrell, la UE “ha estado pidiendo las actas [electorales] una y otra vez. Pero un mes más tarde ya no hay esperanza de que Maduro las presente. Es tarde para seguir pidiendo eso”. Los ministros europeos se pusieron de acuerdo en no reconocer la proclamada victoria electoral de Maduro, pero sin alcanzar la unanimidad para atribuir el triunfo electoral a la oposición.

“Desvergonzado”

El canciller venezolano, Yván Gil, tildó a Borrell de “desvergonzado” y rechazó la postura.

“Nos importa un bledo sus comentarios”, escribió en un mensaje transmitido en su canal en Telegram. “Pero Venezuela se respeta, acá triunfó la Constitución y la democracia, dedique sus últimos días en el cargo a asumir todas las derrotas que cosechó, déjenos en paz, ya basta de tanta injerencia”.

De acuerdo con una fuente diplomática, los países decidieron “intensificar el diálogo con los actores regionales, especialmente con Brasil y Colombia”.