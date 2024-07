Biden bajó su candidatura y brindó su apoyo a Harris

Minutos después de haber renunciado a su candidatura presidencial, Joe Biden apoyó a Kamala Harris para sucederlo al frente de Estados Unidos.

“Compañeros demócratas, he decidido no aceptar la nominación y concentrar todas mis energías en mis deberes como presidente durante el resto de mi mandato”, afirmó Biden en el primer tramo de un nuevo mensaje que publicó minutos atrás en su perfil de la red social X (ex Twitter).

En este sentido, agregó: “Mi primera decisión como candidato del partido en 2020 fue elegir a Kamala Harris como mi vicepresidenta. Y ha sido la mejor decisión que he tomado.

Hoy quiero ofrecer todo mi apoyo y respaldo para que Kamala sea la candidata de nuestro partido este año. Demócratas: es hora de unirse y vencer a Trump. Hagámoslo”.

Este domingo Biden decidió renunciar a su candidatura para las elecciones presidenciales de 2024.

Esta decisión sigue a una serie de eventos desafortunados, incluido un desempeño deficiente en el reciente debate presidencial frente al candidato republicano Donald Trump y un diagnóstico reciente de Covid-19 que, sumado a las discusiones sobre las condiciones cognitivas del mandatario, ha planteado serias dudas sobre su capacidad para liderar el país.

“Creo que lo mejor para mi partido y el país es que me retire y me concentre únicamente en cumplir con mis deberes como presidente durante el resto de mi mandato”, señaló el jefe de Estado en un comunicado.

La decisión de Joe Biden de renunciar a su candidatura presidencial en 2024 marca un momento decisivo en la política estadounidense. Con la salud del presidente en el centro de la controversia y un escenario político en constante cambio, el futuro de la presidencia de los Estados Unidos es más incierto que nunca.

Ya oficializado el retiro de su candidatura, ahora el Comité Nacional Demócrata (DNC, por sus siglas en inglés) deberá celebrar una reunión de emergencia para definir el proceso de reemplazo.