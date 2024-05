Luis Abinader fue reelecto presidente de República Dominicana

El actual presidente de República Dominicana, Luis Abinader (foto), fue reelegido en primera vuelta, con casi el 60 % de los votos, prácticamente el doble de los obtenidos por el candidato situado en segunda posición, el ex presidente Leonel Fernández.

Un total de 8.145.548 personas fueron llamadas a participar en el proceso, que fue evaluada por unos 2.000 observadores, más de 400 procedentes de organizaciones internacionales que han conformado 20 misiones y más de 1.500 nacionales.

“El civismo y la participación de ustedes fueron fundamentales para dar la imagen de un país ejemplar, con profundas convicciones democráticas. El pueblo ha hablado con claridad, los dominicanos quieren seguir profundizando el cambio. Asumo la confianza que he recibido y la obligación de no defraudarla. No les fallaré”, dijo el mandatario ya reelecto en su primer discurso tras los primeros resultados.

Según datos de la Junta Central Electoral, el segundo candidato más votado fue el tres veces presidente Leonel Fernández, de la progresista Fuerza del Pueblo, mientras que en tercer lugar se situó el ex presidente de la Cámara de Diputados y alcalde de Santiago (segunda ciudad del país), Abel Martínez, con el 10,73 %.