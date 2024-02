Desesperado pedido de la madre de Navalny a Putin

La madre del fallecido opositor ruso Alexei Navalny hizo un llamado ayer al presidente Vladimir Putin para que intervenga y le entreguen el cuerpo de su hijo, y así pueda enterrarlo dignamente.

Lyudmila Navalnaya apareció en un video fuera de la colonia penitenciaria del Ártico donde Navalny murió el viernes pasado.

“Ya es el quinto día que no puedo verlo. No me entregan su cuerpo. Y ni siquiera me dicen dónde está”, dijo Navalnaya vestida de negro en el video, junto al alambre de púas de la Colonia Penal No. 3 en Kharp, unos 1.900 kilómetros al noreste de Moscú.

“Me dirijo a usted, Vladimir Putin. La resolución de este asunto depende únicamente de usted. Déjeme ver a mi hijo. Exijo que el cuerpo de Alexei sea liberado de inmediato, para poder enterrarlo como a un ser humano”, dijo en el video, que fue publicado en las redes sociales por el equipo de Navalny.

Las autoridades rusas han dicho que aún se desconoce la causa de la muerte de Navalny y se negaron a entregar su cuerpo durante las próximas dos semanas mientras continúa la investigación preliminar, según dijeron miembros de su equipo.

Aliados de Navalny acusan al gobierno de demorarse para intentar ocultar pruebas. El lunes la viuda, Yulia Navalnaya, publicó un video acusando a Putin de matar a su marido, y alegó que la negativa a entregar su cuerpo era parte de un encubrimiento. “Están ocultando su cadáver de manera cobarde y mezquina, negándose a entregarlo a su madre y mintiendo miserablemente mientras esperan que desaparezca el rastro” de veneno, afirmó Navalnaya, sugiriendo que su esposo pudo haber sido asesinado con una neurotoxina del estilo del agente nervioso Novichok.

Las autoridades rusas indicaron que por el momento se desconoce qué causó la muerte de Navalny el pasado viernes y que los resultados de cualquier investigación serían cuestionados en el extranjero. Muchos líderes occidentales han responsabilizado ya a Putin del deceso. “Estas son acusaciones absolutamente infundadas e insolentes contra el jefe del Estado ruso”, indicó el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Putin no se ha pronunciado públicamente sobre la muerte de Navalny.