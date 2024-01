Corina Machado reta al chavismo y mantiene su candidatura presidencial

María Corina Machado insistió ayer en mantener su candidatura a las elecciones presidenciales venezolanas de este año a pesar de que el chavismo, a través de Jorge Rodríguez, el presidente de la Asamblea, ha confirmado que está vetada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), un órgano judicial controlado por el presidente Nicolás Maduro y su entorno.

La suspensión de Machado, confirmada la semana pasada, ha encendido nuevamente las alarmas en la comunidad internacional, que había bregado para que, a través de los acuerdos de Barbados entre las partes, Venezuela encontrara una salida a su crisis política con la celebración de unas elecciones libres en las que la oposición tuviera opciones de victoria. Machado es la principal candidata del antichavismo y aventaja a Maduro en las encuestas que se han hecho públicas.

La dirigente opositora en torno a la que se ha aglutinado la Plataforma Unitaria ha asegurado que no abandonará la carrera electoral. “El candidato sustituto es el plan de los que no quieren cambio”, dijo Machado, elegida el 22 de octubre pasado con 92% de los votos en unas primarias en las que participaron más de dos millones de personas. “Nicolás Maduro no va a escoger el candidato de la gente, porque la gente ya escogió quién es su candidata. El camino va a estar lleno de obstáculos y de tentaciones y ellos van a tratar de desmoralizarnos, dividirnos y sacarnos del foco, y eso es lo que no podemos permitir”, dijo.