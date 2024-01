Miles de españoles volvieron a protestar por la amnistía a los catalanes

A 48 horas de que el Congreso debata -y seguramente apruebe- una ley de amnistía para los independentistas catalanes, miles de españoles se manifestaron este domingo en Madrid en contra de la ley que borrará los delitos cometidos por quienes intentaron fundar la república de Cataluña en 2017.

La convocatoria, que reunió a miles de banderas españolas y de la Unión Europea, tuvo como lema “Una España fuerte”.

Fue organizada por el principal partido de la oposición, el PP, que lleva meses protestando en contra de las políticas del gobierno de coalición que encabeza Pedro Sánchez.

La ley de amnistía que se aprobará el martes, y que genera urticaria no solo en los partidos de la oposición sino también entre voces reconocidas del Partido Socialista, como la del expresidente Felipe González, es parte de las concesiones que Pedro Sánchez está haciendo a los partidos nacionalistas a cambio de que los separatistas catalanes y vascos apoyaran su reelección.

Fue así que consiguió los 179 votos a favor que le dieron mayoría absoluta en el Parlamento para volver a ser elegido jefe de gobierno en noviembre del año pasado.

Para los organizadores, la protesta reunió a unas 70 mil personas. Según la delegación del gobierno, fueron 45 mil.

A las once de la mañana, mientras la Plaza de España, una de las más grandes del país, se iba poblando, por altavoces sonaba la canción “People have the power” (La gente tiene el poder) de Patti Smith.

Detrás de un atril que llevaba la inscripción “Por la igualdad de los españoles”, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, dijo a la multitud: “España no se calla, no se va a dejar engañar, y España no se vende y menos en nombre de aquellos que no les interesa España”.

“España está peor gobernada que nunca”, aseguró Núñez Feijóo. “Les dieron a elegir entre la presidencia y los españoles, y eligieron la presidencia”, dijo.