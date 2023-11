Israel recrudece sus ataques en Cisjordania y negocia nueva prórroga de la tregua en Gaza

El atisbo de paz que ha recuperado Gaza en los últimos seis días no solo no ha traído sosiego a Cisjordania, sino que ha coincidido con un recrudecimiento aún mayor de la violencia en ese territorio palestino ocupado, donde algunos de sus habitantes denuncian una guerra que no lleva ese nombre. Mientras, el canje de rehenes por presos prosigue. Ayer a última hora, Hamás ha liberado a otros 16 secuestrados.

De ellos, 10 son isralíes -cinco menores y cinco mujeres- y cuatro, tailandeses, ha confirmado el ejército israelí. Horas antes, dos rusas cautivas también en Gaza había sido entregadas por los milicianos a la Cruz Roja. Se espera que Israel excarcele a cambio a 30 palestinos esta noche. Los cuatro trabajadores tailandeses y las dos mujeres rusas han recobrado la libertad fuera del marco del acuerdo entre Israel y Hamás.

Previamente, Hamás se había mostrado abierto a la posibilidad de ampliar otros cuatro días la tregua en la Franja, que expira este jueves a las siete de la mañana (una hora menos en horario peninsular español). En Cisjordania, una treintena de palestinos eran detenidos la madrugada de ayer en Ramala, Jericó, Nablus y Yenín, explicó Abdallah Zgari, presidente de la ONG Club de Prisioneros Palestinos. Esa cifra supera la de los presos de Cisjordania y Jerusalén liberados el martes gracias al canje por rehenes en Gaza que acompaña a la tregua.

En Yenín, el ejército israelí ha ejecutado una gran incursión militar que ha durado más de 16 horas. La urbe ha sido declarada “zona militar cerrada” y el Ministerio de Sanidad de la Autoridad Nacional Palestina (ANP) ha denunciado el asesinato de dos niños en esa operación militar: Adam Saber al Ghouk, de ocho años, y Basil Suleiman Abu al Wafa, de 15, ambos por disparos del mismo francotirador. Un vídeo difundido por medios palestinos muestra las grabaciones de cámaras callejeras de Yenín en las que se ve cómo el primero de ellos es tiroteado. La agencia oficial palestina de prensa Wafa elevó la cifra de muertos en la incursión a cuatro, incluidos estos dos niños.

Mientras terminaba esta incursión militar en Yenín, en Gaza, una fuente de Hamás citada por la agencia France Presse ha asegurado que el movimiento fundamentalista palestino está “de acuerdo” en ampliar la tregua cuatro días más. Esta idea apunta no solo a que el grupo armado está logrando localizar a alguno más de los 145 rehenes que, según el Gobierno israelí, siguen en Gaza; también a que Israel y Hamás podrían empezar a intercambiar también a varones adultos, soldados o incluso a plantear la liberación de reos palestinos a cambio de la devolución de cadáveres de israelíes en poder de las milicias palestinas.

Hasta ahora, entre los 76 rehenes israelíes liberados solo hay un hombre adulto: un varón con doble nacionalidad israelí y rusa. El resto son mujeres y menores, además de los 24 trabajadores asiáticos liberados en el enclave palestino fuera del marco del acuerdo entre Israel y Hamás. Israel ha excarcelado, por su parte, a 180 palestinos, también mujeres y niños, desde el viernes.