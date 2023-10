Biden llegó a Israel en el momento de mayor tensión tras el ataque contra un hospital de Gaza

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llegó a Israel y dio inicio a una visita para mostrar su solidaridad y conferenciar sobre el espiral de la guerra de Gaza.

Al descender del avión Air Force One en medio de un gran operativo de seguridad, el jefe de la Casa Blanca abrazó en la pista al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y al presidente, Isaac Herzog.

"Bienvenido, señor presidente. Que Dios le bendiga por proteger a la nación de Israel", dijo Herzog a Biden según la oficina presidencial.

El ya complicado viaje a Oriente Medio del presidente estadounidense, tenso de por sí, se vio completamente alterado después de que cientos de palestinos murieron en un bombardeo a un hospital de Gaza.

Biden, que debía aterrizar en Tel Aviv y Jordania durante el viaje de un día, ahora sólo visitará Israel, anunció la Casa Blanca, según informaciones de la agencia de noticias Reuters.

Primeras declaraciones

"Me entristeció e indignó profundamente la explosión del hospital en Gaza ayer, y según lo que he visto, parece como si lo hubiera hecho el otro equipo, no tú", expresó el presidente norteamericano dirigiéndose a su interlocutor Netanyahu.

El mandatario continuó: "Pero hay mucha gente que no está segura, así que tenemos muchas cosas que superar. El mundo está mirando. Israel tiene un conjunto de valores como los de Estados Unidos y otras democracias, y están mirando para ver qué vamos a hacer".

Un viaje recortado

Después de la explosión del hospital, Jordania canceló la segunda mitad del itinerario de Biden: una cumbre prevista en Ammán con los líderes de Jordania, Egipto y la Autoridad Palestina.