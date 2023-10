Gaza: crecen las hostilidades y son más de 2800 las muertes

El Ejército israelí aceleró este jueves los preparativos para una ofensiva terrestre en la Franja de Gaza contra el grupo islamista palestino Hamás por sus ataques. La cifra de muertes en el conflicto superó las 2800 personas y más de 10.000 heridas

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo que Hamás era igual que el grupo yihadista Estado Islámico (EI) y que Israel lo destruirá, en medio de más bombardeos israelíes contra la Franja de Gaza y más ataques con cohetes desde Gaza a Israel.

En el sexto día de hostilidades y con ya más de 2800 muertes en ambos lados, el vocero del Ejército israelí, teniente general Richard Hecht, dijo a periodistas que las fuerzas armadas del país “se están preparando para una maniobra terrestre, si es que se decidiera”, de la Franja de Gaza con el objetivo de “liquidar” a Hamás.

El Ejército israelí dijo también en un comunicado separado que Hamás y otros grupos islamistas estaban lanzando una cantidad relativamente baja de entre 200 y 400 cohetes por día hacia Israel y que esto parecía indicar que se estaban preparando para “una pelea muy larga”.

El sábado pasado, cientos de milicianos de Hamas se infiltraron en Israel desde la Franja de Gaza mientras el grupo lanzaba miles de cohetes. Los milicianos asesinaron a cientos de civiles en sus casas, en las calles y en una fiesta de música electrónica al aire libre. También tomaron unos 150 rehenes que retienen en Gaza.

Israel juró “destruir” al movimiento palestino, y desde entonces ha lanzado bombardeos en la Franja de Gaza que han arrasado barrios enteros, matado a cientos de personas y forzado a 360.000 más a dejar sus casas y buscar refugio en otro lado.

La única central eléctrica del territorio se detuvo ayer por falta de combustible, por lo que no hay ni Internet ni agua ni tampoco funcionan las redes de telefonía. En Gaza, palestinos hacían fila este jueves frente a panaderías y tiendas de comestibles tras pasar la noche rodeados por las ruinas de barrios reducidos a polvo y oscurecidos por un corte de luz casi total, informó la agencia de noticias AFP. Al atardecer, el Ejército israelí dijo que había reanudado sus bombardeos en Gaza contra “numerosos” objetivos de Hamás.

Organizaciones humanitarias internacionales advirtieron que el número de muertos en Gaza podría aumentar después de que Israel detuviera el ingreso de los alimentos, agua, combustible y electricidad y de que Egipto cerrara el único acceso restante al pequeño enclave de 2,3 millones de habitantes debido a varios bombardeos israelíes.

El ministro de Energía israelí, Israel Katz, indicó que su país no autorizará la entrada de productos de primera necesidad ni de ayuda humanitaria en Gaza mientras Hamas no libere a los rehenes. “¿Ayuda humanitaria a Gaza? No se podrá encender ningún interruptor eléctrico, ni se podrá abrir ningún grifo ni entrarán camiones de combustible mientras los israelíes secuestrados no hayan vuelto a sus casas”, declaró.

El Ejército israelí dijo este jueves que desde los ataques de Hamás ya arrojó “cerca de 6.000 bombas en la Franja de Gaza, con un peso total de 4000 toneladas de explosivos”, contra unos 3600 objetivos, y que alcanzó numerosos blancos de Hamás y del grupo islamista Yihad Islámica, que también participó de los ataques en Israel.

Israel asegura que busca evitar bajas civiles, pero crea preocupación por las consecuencias humanitarias y por los riesgos de una extensión del conflicto.