Corea del Norte alertó que la península está “al borde de una guerra nuclear”

Corea del Norte culpó ayer a “Estados Unidos y sus aliados” de llevar con sus “actos temerarios” a la península coreana “al borde de una guerra nuclear”, durante su disertación en el último día de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

La “continua histeria de Estados Unidos y sus aliados en términos de confrontación nuclear están llevando a la península coreana a una situación militar al borde de la guerra nuclear”, advirtió el embajador norcoreano ante la ONU, Kim Song.

El diplomático arremetió contra la política de Washington en el noreste asiático y denunció una “situación actual peligrosa (que) es culpa de Estados Unidos, que busca perfeccionar su ambición hegemónica por todos los medios, sobrestimando su poder”. Para el norcoreano, "la responsabilidad también recae en las fuerzas gobernantes de la "República de Corea (Corea del Sur) que pretenden imponer el azote de una guerra nuclear contra (nuestra) nación".

En paralelo, Kim acusó a Corea del Sur de estar "obsesionado con la sumisión voluntaria a Estados Unidos y la confrontación fratricida".

ONU

El secretario general de la ONU, António Guterres, tildó de "locura" la nueva "carrera armamentista" nuclear que se prepara y aseguró que la única manera de prevenir el uso de estas armas es "eliminándolas", en el marco del Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares.

"Es urgente. Una preocupante carrera armamentista se prepara. El número de armas nucleares podría aumentar por primera vez en décadas", advirtió Guterres. Eso significa que "se están socavando las normas que tanto costó conseguir para impedir su uso, propagación y ensayo", agregó y remarcó que la "única forma de prevenir el uso de armas nucleares es eliminándolas" antes de que puedan "desatar una catástrofe humanitaria de proporciones épicas".

Los arsenales nucleares se están "modernizando para que estas armas sean más rápidas, precisas y sigilosas", expresó el jefe de la ONU, que tachó de "locura" el hecho de que vuelvan "a sonar los sables nucleares".

Hay que "dar marcha atrás", en particular los estados con armas nucleares, a los que conminó no solo a cumplir sus "obligaciones de desarme" sino a "comprometerse a no utilizar nunca armas nucleares bajo ninguna circunstancia".