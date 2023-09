Investigan por corrupción a un ministro chino cuyo paradero es un misterio

El ministro de Defensa, Li Shangfu, que ha estado desaparecido de la vista del público durante más de dos semanas, fue puesto bajo investigación por las autoridades chinas, según 10 fuentes familiarizadas con el asunto.

La investigación sobre Li se relaciona con la adquisición de equipo militar, según un funcionario de seguridad regional y tres personas en contacto directo con el ejército chino. Reuters no pudo obtener detalles sobre qué compras de equipos estaban bajo escrutinio.

Ocho altos funcionarios de la unidad de adquisiciones del ejército chino, que Li dirigió de 2017 a 2022, también están bajo investigación, según dos de las personas en contacto directo con el ejército.

La investigación sobre Li, quien fue nombrado ministro de Defensa en marzo, y los ocho funcionarios está siendo llevada a cabo por la poderosa comisión de inspección disciplinaria del ejército, dijeron esas dos personas. El examen detallado de Reuters de las acusaciones contra Li y el momento de la investigación se basa en entrevistas con fuentes que interactúan regularmente con altos líderes políticos y de defensa chinos, y funcionarios regionales con conocimiento cercano de la política china.

Una portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino dijo a los periodistas el viernes que no estaba al tanto de la situación. El Consejo de Estado y el Ministerio de Defensa no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios. No fue posible localizar a Li de inmediato.

El Financial Times informó el viernes, citando a funcionarios estadounidenses, que el gobierno estadounidense cree que Li ha sido puesto bajo investigación. El Wall Street Journal citó a una persona cercana a la toma de decisiones en Beijing diciendo que se lo habían llevado la semana pasada para interrogarlo.

El Departamento de Estado de Estados Unidos no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre los informes de los medios de que funcionarios de inteligencia estadounidenses creían que Li estaba bajo investigación por corrupción.

El embajador de Estados Unidos en Japón, Rahm Emanuel, preguntó el viernes en X, anteriormente Twitter, si Li estaba bajo arresto domiciliario. La embajada de Estados Unidos en Tokio no hizo más comentarios de inmediato.

Li fue visto por última vez en Beijing el 29 de agosto dando un discurso de apertura en un foro de seguridad con naciones africanas. A principios de ese mes, también visitó Rusia y Bielorrusia. La investigación sobre el ministro comenzó poco después de su regreso de ese viaje, según una persona en contacto directo con el ejército y dos funcionarios de seguridad extranjeros informados sobre el caso.

El 3 de septiembre, su ministerio había cancelado una visita de Li a Vietnam para una reunión anual de defensa entre los dos países prevista para los días 7 y 8 de septiembre, según un funcionario vietnamita. Beijing dijo a los funcionarios en Hanoi que Li tenía un “estado de salud” cuando pospuso el evento, dijeron dos funcionarios vietnamitas.