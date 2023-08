Ucrania asegura que frustró un complot para asesinar a Zelensky

Los servicios de seguridad ucranianos (SBU) aseguraron que detuvieron a una mujer acusada de haber trabajado a las órdenes de Rusia para preparar un ataque contra el presidente Volodimir Zelenski en una visita al sur de Ucrania, pero no confirmaron la fecha en que se concretó la aprehensión.

El SBU declaró en un comunicado que arrestó a una “informadora de los servicios secretos rusos que recogía informaciones sobre la visita prevista del presidente en la región de Mijolaiv”, cerca de la línea de frente, en vistas a un “ataque aéreo masivo”.

La mujer trabajaba en la tienda de una base militar y “trató de encontrar la hora y la lista de los lugares incluidos en el itinerario provisional del jefe de Estado en la región”, indicó la misma fuente, citada por la agencia de noticias AFP.

El SBU difundió una foto borrosa de esta mujer, así como mensajes telefónicos y notas manuscritas sobre actividades militares. Zelenski subrayó en Telegram que el SBU le había informado de este intento de ataque y de la “lucha contra los traidores” en Ucrania.

El dirigente visitó la región de Mijolaiv en junio tras la destrucción de la represa de Kajovka, que provocó inundaciones en amplias partes del sur de Ucrania tras unos bombardeos. En el comunicado, el SBU precisó que tomó “medidas de seguridad adicionales” para la visita de Zelenski, pero que no arrestó inmediatamente a la mujer “para obtener nuevas informaciones sobre sus 'padrinos' rusos y las tareas que le asignaban”.

Según el SBU, la sospechosa buscó obtener informaciones sobre la ubicación de sistemas de guerra electrónicos y bodegas de almacenamiento de municiones ucranianos. La mujer fue detenida cuando intentaba pasar información a los servicios secretos rusos y se enfrenta ahora a 12 años de cárcel, precisaron los servicios de seguridad, que no confirmaron la fecha en que se concretó el arresto.

Negociaciones

Rusia aseguró ayer que “un acuerdo verdaderamente global, duradero y justo” que ponga fin a la guerra “sólo es posible si el régimen de Kiev pone fin a las hostilidades y los atentados terroristas”.

La vocera de la diplomacia rusa, María Zajárova, recalcó esta postura en un comunicado oficial, en el que sostiene, además, que “las nuevas realidades territoriales” con respecto al este y el sur de Ucrania debían ser “reconocidas”, y “la desmilitarización y desnazificación de Ucrania”, garantizadas. Zajárova hizo estas declaraciones dos días después de una reunión de decenas de países en Arabia Saudita sobre Ucrania.

El encuentro, en la ciudad portuaria de Yeda, contó con la presencia de unas 40 delegaciones, entre ellas la de Ucrania, pero no de Rusia, que no fue invitada. Sin sorpresas, el encuentro no dio lugar a avances concretos y no se divulgó una declaración final, informó la agencia de noticias AFP. Cercano tanto a Moscú como a Washington, Arabia Saudita trata de reforzar su influencia en la escena internacional.

A mediados de mayo, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, visitó por sorpresa Yeda, durante una cumbre de la Liga Árabe, y agradeció al príncipe heredero Mohamed bin Salman “su apoyo a la integridad territorial y la soberanía de Ucrania”.

Por su parte, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, volverá a ofrecerse ante el mandatario ruso, Vladímir Putin, como intermediario para lograr el cese de hostilidades en Ucrania.