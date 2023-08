Suman 19 años de prisión al opositor ruso Navalny por “extremismo”

La Justicia de Rusia condenó ayer al opositor ruso Alexey Navalny, quien se encontraba encarcelado desde principios de 2021, a 19 años de cárcel por “extremismo”, una sentencia que se suma a los nueve años por los que ya fue castigado por delito de fraude y desacato.

“Queda asignada a A. Navalny una sentencia de prisión por un período de 19 años que se cumplirá en una colonia de régimen especial”, anunció el juez Andrei Suvorov, de un tribunal de Moscú, en su veredicto, según la agencia de noticias Tass y replicada por Europa Press. Tras el fallo del tribunal, el líder opositor pidió a sus partidarios que resistan contra el Gobierno del presidente ruso, Vladimir Putin.

“Ustedes, no yo, están siendo asustados y privados de la voluntad de resistir”, manifestó Navalny en la red social X. Y, enfatizó: “Putin no debe lograr su objetivo. No pierdan la voluntad de resistir”. “No importa el número de años. Entiendo perfectamente que, como muchos presos políticos, estoy asentado en una cadena perpetua. Donde la vida se mide por el final de mi vida o el final de vida de este régimen”, agregó el opositor.

Navalny fue imputado en junio por crear una “comunidad extremista”, “fundar organizaciones que infringen los derechos de los ciudadanos”, “financiar el extremismo” y llevar a menores a realizar “actos peligrosos” y “rehabilitar el nazismo”. Estados Unidos condenó de inmediato la sentencia.